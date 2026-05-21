Maja Chwalińska od kilku dni przebywa w Paryżu. 24-latka przyjechała do stolicy Francji z jednym celem - awansować pierwszy raz w karierze do drabinki głównej Roland Garros. W związku z tym musiała przedzierać się przez eliminacje. Kolejno wyeliminowała reprezentantki gospodarzy - Alice Rame (6:0, 6:3) i Carole Monnet (6:0, 6:1). W decydującej batalii zmierzyła się z Holenderką Suzan Lamens. Po blisko 2,5-godzinnej batalii Polka mogła cieszyć się z awansu. Triumfowała ostatecznie 7:6(4), 7:5.

Chwalińska pierwszy raz wystąpi w turnieju głównym w Paryżu, a będzie to jej dopiero trzeci w ogóle występ w wielkoszlemowym turnieju. Wcześniej zagrała w 2. rundzie Wimbledonu 2022 i 1. rundzie Australian Open 2025.

Maja Chwalińska w Roland Garros. Historyczny przelew dla Polki

Chwalińska już w piątek pozna swoją rywalkę w pierwszej rundzie. Na ten moment już wie, że otrzyma wielką wypłatę. Za sam udział w turnieju otrzyma 87 tysięcy euro, a więc 101 670 dolarów. To wielkie pieniądze dla 24-latki, zważywszy na to, że według oficjalnego serwisu WTA w całej karierze zarobiła łącznie nieco ponad 864 tysiące dolarów. Jeśli tenisistce z Bielska-Białej udałoby się przebrnąć pierwszą rundę to zarobi w Paryżu 130 tysięcy euro (151 921 dolarów).

Pula nagród w tegorocznym Roland Garros została zwiększona o 5,3 mln euro i wyniesie łącznie 61,7 mln euro. Triumfatorzy rywalizacji singlowej w Paryżu otrzymają po 2,8 mln euro (3,2 mln dolarów).

Turniej główny rozpoczyna się w niedzielę (24 maja) i potrwa do 7 czerwca.

Maja Chwalińska rywalizowała o awans do drugiej rundy eliminacji US Open Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska awansowała do turnieju głównego WTA 250 w Klużu-Napoce Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska rywalizowała w eliminacjach Australian Open 2026 MARCIN CHOLEWINSKI/ NEWSPIX.PL





