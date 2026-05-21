Szturm Polki na Paryż. Wielka nagroda. Tyle nie zarobiła jeszcze nigdy

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska jest coraz bliżej czołowej setki rankingu WTA. Nasza tenisistka jest obecnie na 113. pozycji. Polka właśnie przebrnęła eliminacje do wielkoszlemowego Roland Garros pierwszy raz w karierze. Tymczasem sam awans do głównej drabinki sprawił, że zarobiła bardzo duże pieniądze. Okazuje się, że największe w dotychczasowej karierze. Jej zarobki zostały wręcz podwojone, a może być jeszcze lepiej.

Maja Chwalińska awansowała do Roland Garros. Wielki przelew na konto PolkiRobert PrangeGetty Images

Maja Chwalińska od kilku dni przebywa w Paryżu. 24-latka przyjechała do stolicy Francji z jednym celem - awansować pierwszy raz w karierze do drabinki głównej Roland Garros. W związku z tym musiała przedzierać się przez eliminacje. Kolejno wyeliminowała reprezentantki gospodarzy - Alice Rame (6:0, 6:3) i Carole Monnet (6:0, 6:1). W decydującej batalii zmierzyła się z Holenderką Suzan Lamens. Po blisko 2,5-godzinnej batalii Polka mogła cieszyć się z awansu. Triumfowała ostatecznie 7:6(4), 7:5.

Chwalińska pierwszy raz wystąpi w turnieju głównym w Paryżu, a będzie to jej dopiero trzeci w ogóle występ w wielkoszlemowym turnieju. Wcześniej zagrała w 2. rundzie Wimbledonu 2022 i 1. rundzie Australian Open 2025.

Maja Chwalińska w Roland Garros. Historyczny przelew dla Polki

Chwalińska już w piątek pozna swoją rywalkę w pierwszej rundzie. Na ten moment już wie, że otrzyma wielką wypłatę. Za sam udział w turnieju otrzyma 87 tysięcy euro, a więc 101 670 dolarów. To wielkie pieniądze dla 24-latki, zważywszy na to, że według oficjalnego serwisu WTA w całej karierze zarobiła łącznie nieco ponad 864 tysiące dolarów. Jeśli tenisistce z Bielska-Białej udałoby się przebrnąć pierwszą rundę to zarobi w Paryżu 130 tysięcy euro (151 921 dolarów).

Pula nagród w tegorocznym Roland Garros została zwiększona o 5,3 mln euro i wyniesie łącznie 61,7 mln euro. Triumfatorzy rywalizacji singlowej w Paryżu otrzymają po 2,8 mln euro (3,2 mln dolarów).

Turniej główny rozpoczyna się w niedzielę (24 maja) i potrwa do 7 czerwca.

Andrzej Grupa
