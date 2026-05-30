Szok w Paryżu. Coco Gauff wraca do domu. Amerykanka nie obroni tytułu

Coco Gauff jak na razie w tym sezonie nie była w stanie dołożyć tytułu do swojej przepastnej gabloty. Amerykanka dwukrotnie grała w finałach w 2026 roku. Najpierw w Miami musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki, a potem w Rzymie na nawierzchni ziemnej przegrała z Eliną Switoliną.

Można sobie wyobrazić z pewnością lepsze okoliczności przystępowania do turnieju, w którym broni się tytułu zdobytego 12 miesięcy wcześniej. W paryski Wielki Szlem weszła bez większych problemów, ale trzeba też powiedzieć, że żadna z rywalek nie była nawet bliska światowej czołówki.

Gauff nie obroni tytułu. Porażka już w trzeciej rundzie

Taka pojawiła się dopiero w trzeciej rundzie paryskiego turnieju. Mowa o Anastazji Potapowej, która w tym sezonie na mączce potrafiła już zszokować świat. Austriaczka w Madrycie pokonała w dwóch setach Jelenę Rybakinę, co jest bardzo dobrym świadectwem jej możliwości.

Pierwsza partia rywalizacji na korcie imienia Philippe'a Chatriera rozpoczęła się od starty serwisu przez Gauff. Wydawało się, że Amerykanka tego seta przegra. Obudziła się bezpośrednio po zmianie piłek, przełamując Potapową na 4:4. Potem obroniła swoje podanie i ponownie przełamała rywalkę, wychodząc na prowadzenie 1:0.

Ten powrót mógł zaimponować, w przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy w drugim secie. Obie panie straciły serwis łącznie aż osiem razy. Tym razem każda z nich miała tyle samo potknięć, co poskutkowało rozegraniem tie-breaka. W tego lepiej weszła Potapowa, zdobywając mini przełamanie. Austriaczka przewagi już nie oddała, wygrała tę tenisową dogrywkę aż 7:1, doprowadzając do trzeciej partii.

Tę lepiej zaczęła Gauff. Amerykanka przełamała rywalkę na 2:1, tym samym otworzyła sobie drogę do triumfu. Austriaczka szybko odrobiła stratę, doprowadzając do stanu 3:3. W kolejnym gemie obroniła dwie szanse na przełamanie i od tego czasu zaczęła swój tenisowy koncert. Ten pozwolił jej wygrać 6:4 i wyrzucić obrończynię tytułu z turnieju.

Coco Gauff





