Szczęście Świątek, pech Sabalenki. Oto droga królowej na tron

Stadion im. Rolanda Garrosa to królestwo Igi Świątek - wygrała tu trzy z czterech ostatnich edycji, jedynie Maria Sakkari w maju 2021 roku zdołała znaleźć sposób na Polkę. Teraz Iga wraca do Paryża, by podkreślić swoje panowanie na mączce, które jest przecież dla wszystkich fanów tenisa czymś oczywistym. A triumfy w Madrycie i Rzymie, dwóch turniejach rangi 1000, tylko ten fakt podkreślają.