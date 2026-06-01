To niesamowite, czego Maja dokonuje na kortach Rolanda Garrosa. Od początku turnieju oglądamy 24-latkę z wielkimi marzeniami, która jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju.

Piotr Szczypka: - Wczoraj nawet widzieliśmy takie memy, gdzie Maja ze skrzydłami jak pszczółka leci do ćwierćfinału. Jest to na pewno niesamowite przeżycie i niesamowity jej sukces, jakby nagroda za wszystkie lata, na które ciężko pracowała. Nie ma tutaj żadnego przypadku. Wygląda to pięknie, cudownie, fantastycznie, jakby już po prostu nie chciała się obudzić. I to jest jedna strona medalu, natomiast druga jest taka, że wierzyłem w nią zawsze i wierzyłem, że dojdzie do takiego momentu. Po prostu znam bardzo dużo sportowców i tenisistów, ale nie znam nikogo tak profesjonalnego i tak bardzo pracującego na ten sukces.

15 tysięcy kibiców na korcie centralnym, Maja niezwykle spokojna. Jest to zwycięstwo tenisa, bo ktoś kiedyś wymyślił wymiary, jest to gra, bo trzeba walczyć o punkty. No i Maja pokazuje taką gamę uderzeń, zadziwia. Trzeba otwarcie o tym powiedzieć, że tak dzisiaj nie grają panie. W światowym tenisie, nawet jak mocno atakują, Maja zawsze ma jakiś sposób, żeby zmienić sytuację na korcie.

- Dlatego ma tak wielu kibiców, bo po prostu ten tenis stał się troszkę nudny, jeśli można tak powiedzieć. Strzały, dwie-trzy piłki, a Maja gra finezyjnie i kompletnie inaczej, a to co jest inne, jest fajne w tym świecie, który dziś wygląda tak samo. Przez jej różnorodność rywalki po prostu się gubią. Maja też się bardzo wzmocniła od zeszłego roku. Więcej po prostu jest aktywna na korcie, więcej kończy piłek, więc jest zawodniczką praktycznie kompletną. Myślę, że tutaj zrozumiała, iż każdy jest do pokonania. Bardzo pomogły jej treningi i sparingi przed pierwszą rundą z Naomi Osaką, gdzie wygrywała z nią gemy, czy później z Igą Świątek. Więc praktycznie trenowała z dwiema zwyciężczyniami Wielkiego Szlema, w turnieju pokonała mistrzynię olimpijską, więc co tu więcej dodawać, same wyniki mówią za siebie.

Jaką ona teraz jest zawodniczką? Skupioną, która nie patrzy na nic dookoła, interesuje ją tylko tenis w tym reżimie, czy wplatacie trochę radości w to, że wygrywa?

- Maja jest bardzo spokojna i bardzo poważna, a w ostatnim czasie dużo się zmieniła. Bardzo dużo się śmieje i żartuje, tak że staramy się na śniadaniach czy kolacjach żartować jak najwięcej żartować, żeby te emocje jakoś rozluźnić. Byliśmy w wolnym dniu nad Sekwaną na lodach. Lubi układać lego, więc kupiłem jej klocki, graliśmy w karty.

Na dzień dziecka?

- Na dzień dziecka dostała lego od rodziców, a ode mnie kilka dni wcześniej. Bo jej obiecałem, jak przejdzie pierwszą rundę, więc szukałem po całym Paryżu. Jest normalną dziewczyną, młodą kobietą, bardzo skromną, bardzo sympatyczną, żartującą. Właśnie też mnie to dziwi, bo mam wrażenie, że my bardziej się cieszymy i celebrujemy niż ona sama. Natomiast jest to też na pewno spełnienie marzeń, łezka jej się uroniła, ale chce być twarda.

Uporządkujmy kwestie zakwaterowania. Są już zabezpieczone?

- Tak jest. Powiedzmy o tym, bo jako menedżer Mai jestem odpowiedzialny za jej finanse praktycznie odkąd miała 12 lat. Przechodziliśmy przez trudne czasy, ponieważ nie tylko jestem jej menedżerem, ale właścicielem klubu. Budowaliśmy te obiekty wszyscy praktycznie w większości prywatnie, więc tych pieniędzy nigdy nie było, ale Mai nigdy ich nie zabrakło. Ona była naszym priorytetem i zawsze poszukiwaliśmy sponsorów. Było ciężko, ale nigdy nie zrezygnowała żadnego turnieju ze względów finansowych. Natomiast to jest dla wszystkich, czyli mnie, Mai i jej rodziców ogromna ulga, że od teraz przez dłuższy czas, a może już nigdy, tych problemów nie będzie. A jest to bardzo drogi sport. Zawsze mówię, że ona potrzebuje około miliona złotych rocznie, więc można sobie po prostu policzyć. Komentarze w internecie też niczemu dobremu nie służą, bo od wszystkiego trzeba odjąć 40 procent podatku oraz koszty pobytu, lotów oraz całorocznego przygotowania w sezonie. Ale dawaliśmy sobie radę w tych najgorszych momentach, więc damy sobie radę teraz.

Zasłyszałem, że ma pan postanowienie ze skokiem do Sekwany. Kiedy?

- Będzie pan tam?

No pewnie. Tylko kiedy?

- Po zwycięstwie w finale.

Poważne. Jest takie myślenie?

- Są dwa postanowienia. Drugiego nie powiem, bo jest bardziej prywatne. A jeśli chodzi o to, zapraszam wszystkich. Jeśli Maja wygra finał, wskoczę do Sekwany.

A jakie postanowienie w przypadku awansu do półfinału?

- Jestem większym hazardzistą, nie bawimy się w półfinały. Wszyscy mówili, że całe życie jestem wariatem, że coś mi się nie uda, a ja zawsze miałem klapki na oczach. Tak z klubem, jak również z Mają.

Rozmawiał Artur Gac - Paryż

