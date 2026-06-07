Szalony plan menedżera Chwalińskiej. Dopiero się o tym dowiedziała. "O Jezu..."

Gigantyczne emocje związane ze startem Mai Chwalińskiej we French Open powoli opadają. W niedzielę, dzień po przegranym finale, polska tenisistka spotkała się z dziennikarzami. Sympatyczna konwersacja dotyczyła głównie tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach.

Nie zabrakło wątków humorystycznych. Jeszcze raz wrócono do szalonej deklaracji menedżera zawodniczki, Piotra Szczypki. Jak się okazuje - pierwszej, ale nie ostatniej.

Maja Chwalińska przed startem w Wimbledonie. Jej menedżer składa niecodzienną deklarację

W trakcie spotkania przedstawicieli polskich mediów z Chwalińską wywiązał się następujący dialog:

- Maja, twój menedżer Piotr Szczypka mówił, że wskoczy do Sekwany, jak awansujesz tutaj do finału...

- Niee, mówił, że wskoczy, jak wygram. Na szczęście nie wskoczy. Nie trzeba będzie dermatologa umawiać, więc wszystko okay.

- Ale wczoraj w Polsacie powiedział, że skoczy do Tamizy, jak wygrasz Wimbledon.

- Tak powiedział?

- Tak, skoczy z mostu.

- O Jezu…

Ta zabawna scenka najlepiej pokazuje, że z Chwalińskiej zeszło już ogromne ciśnienie, jakie towarzyszyło jej przez ostatnie trzy tygodnie. Ale nie na długo. Sezon trwa, a każdy kolejny start Mai będzie teraz generował wobec niej poziom oczekiwań, do którego nie zdążyła jeszcze przywyknąć.

Już teraz padło pytanie, jak wiele może osiągnąć w Wimbledonie na przełomie czerwca i lipca.

- Nie wiem, szczerze mówiąc - odpowiedziała otwarcie. - Kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Mam potencjał, żeby dobrze grać na trawie. Ale też mam bardzo mało czasu, żeby się zaadoptować do zupełnie nowych warunków. Potraktuję to jak wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten sezon [na trawie - przyp. red.] jest bardzo krótki. Dla mnie to będzie tylko jeden turniej w tym roku.

W 2022 roku tenisistka urodzona w Dąbrowie Górniczej dotarła do II rundy Wimbledonu. Przez blisko cztery lata był to jej najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. Dzięki znakomitej postawie na kortach Rolanda Garrosa zapewniła sobie awans ze 114. na 21. pozycję w rankingu WTA.

- Top 100 było dla mnie takim oczywistym już celem. Naprawdę czułam, że musi to już być w tym roku - wyznaje Chwalińska.

Inaczej niż w rywalizacji mężczyzn Wimbledon kończy sezon trawiasty wśród pań. Zresztą rzeczywiście bardzo krótki, trwający tylko kilka tygodni. Wciąż nie wiemy, czy w Londynie 24-latka zagra w turnieju głównym z "dziką kartą" czy znów czeka ją batalia w kwalifikacjach. Ale później... będzie już z górki.

- Mój ranking będzie mi pozwalał, żeby grać w najlepszych turniejach i wykorzystam tę szansę - zapowiada Chwalińska. - Myślę, że na te wszytki turnieje pojadę. Indian Wells, Miami? Brzmią bardzo przyjemnie. Każdy wielki turniej jest fajnym doświadczeniem i po to się gra, żeby w nich wystąpić. Jestem podekscytowana tym, że będę miała taką możliwość.

Tegoroczna edycja Wimbledonu odbędzie się w dniach 29 czerwca - 12 lipca. Jeśli finalistka Roland Garros będzie musiała rozpocząć zmagania poza drabinką główną, do gry przystąpi tydzień wcześniej. W turnieju singlistek tytułu broni Iga Świątek.

W Paryżu rozmawiał i notował Artur Gac

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press