Z punktu widzenia klubu z Bielska to także nieprawdopodobna historia, proporcjonalna do tej, jaką w Paryżu pisze Maja Chwalińska. - Tak naprawdę przez ten tydzień spełnia się wszystko to, na co tak ciężko pracujemy i po co to robimy. Z jednej strony to olbrzymi sukces Mai, a z drugiej klubu, w którym na co dzień trenuje - zaciera ręce Aleksandra Musiał, menedżerka BKT Advantage Bielsko-Biała, a zarazem członkini zarządu Polskiego Związku Tenisowego.

Dosłownie wczoraj w gronie dziennikarzy zapytaliśmy Tomasza Chwalińskiego, tatę Mai, czy jego córka nosi się z myślą, by przenieść się z Polski i poprawić sobie komfort pracy głównie w miesiącach zimowych. Jego odpowiedź niektórych mocno zaskoczyła.

- Maja właśnie dlatego już przeprowadziła się do Bielska. Proszę przyjechać do BKT i zobaczyć, jaka tam jest baza. Cztery korty dywanowe, kort hard. Można całą zimę trenować, jest cała baza razem z zapleczem. Nie mówię o otwartych kortach, ale ona ma tam wszystko na miejscu - zarekomendował klub w Beskidzie Śląskim.

Gdy dzisiaj przy korcie Philippe'a Chatriera czekaliśmy na kogoś z bliskich Mai Chwalińskiej, tuż po meczu z Anną Kalinską na wagę awansu do półfinału Rolanda Garrosa, Aleksandra Musiał cały czas odchodziła z telefonem przy uchu. Szybko okazało się, jaki jest tego jeden z powodów. Właśnie lawinowy skok zainteresowania klubem, którego barwy reprezentuje nowa bohaterka polskiego sportu.

Na ten moment w szkółkach klubu trenuje ponad 250 dzieci. A dochodzą także przedszkola i szkoły, z którymi współpracują. Ponadto w klubie jest także liga amatorska. - Myślę, że poradzimy sobie także z tym boom - ze swadą odparła nasza rozmówczyni.

Poproszona, by oszacowała liczbę maili, które wpływają na skrzynkę, odparła: - Tylko w ostatniej godzinie pojawiło się ich około 30. I to tylko w tym czasie, jak zakończył się Mai ćwierćfinał. Całościowo szacuję, że takich zgłoszeń będzie już około 100. Tak że nasza Julia, która jest koordynatorką tenisa dziecięcego, będzie miała co robić. Z tego tylko się cieszymy - doprecyzowała Musiał.

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Jeśli chodzi o koszty dla rodziców dzieci, to te są zróżnicowane. - Na początku, również dzięki wsparciu urzędu miasta Bielsko-Biała, to są naprawdę minimalne kwoty za zajęcia jeden lub dwa razy w tygodniu. Miesięcznie, w zależności od wieku, to suma w przedziale 180-250 złotych - uzupełniła menedżerka klubu, który należy do... menedżera Mai, Piotra Szczypki.

Najmłodsze dzieciaki, które są przez rodziców zapisywane do klubu, to już nawet 4-latki. - Obecnie mamy sześciu trenerów, którzy zajmują się dzieciakami w szkółkach plus szkolą młodzież do 12-14 roku życia - dodała Musiał.

BKT Advantage Bielsko-Biała to wyróżniający się klub. Od czterech lat jest drużynowym mistrzem Polski, a od kilku sezonów też wygrywa klasyfikacje na "klub roku" według rankingu PZT.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska Dubreuil Corinne/ABACA Newspix.pl





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