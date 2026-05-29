Świątek z Linette na korcie, a tu werdykt ws. 1/8 finału. Znów "polskie" starcie

Andrzej Grupa

Mecz Magdy Linette z Igą Świątek był dla polskich kibiców głównym daniem w piątkowym menu na Stade Roland Garros. Zanim jednak ten historyczny, bo pierwszy w Paryżu, pojedynek naszych gwiazd się rozpoczął, swój mecz rozpoczęła jedyna tenisistka w stawce, która na mączce nie przegrała jeszcze w tym sezonie spotkania. Mowa o Marcie Kostiuk, trenowanej przez Sandrę Zaniewską. I to ona była faworytką w starciu z Viktoriją Golubic. Po 99 minutach okazało się, że w niedzielę w Paryżu znów dojdzie do starcia, które można nazwać "polską bitwą" o ćwierćfinał.

Polski mecz w dolnej części drabinki singla pań zaplanowano na godz. 12 - na centralnym, obiekcie im. Philippe'a Chatriera. Iga Świątek, po odpadnięciu Jeleny Rybakiny, została najwyżej notowaną zawodniczkę w tej połówce, ale wkrótce jej droga do finału miała się zamienić w ciężką przeprawę. Oczywiście pod warunkiem pokonania Magdy Linette, z którą właśnie rywalizowała o czwartą rundę.

Godzinę wcześniej na Court Simonne Mathieu wyszły bowiem Marta Kostiuk i Viktorija Golubic. Szwajcarka i tak już mogła mówić o życiowym Garrosie, trzecia runda była dla niej sukcesem. U Ukrainki sytuacja wygląda. O jej aspiracjach sięgających najlepszej nie tylko dziesiątki, ale nawet i piątki na świecie, mówi się od dawna. Nie potrafiła jednak tego pokazać w Wielkich Szlemach. I pewnie w Paryżu też byłąby w drugim szeregu kandydatek do triumfu, gdyby nie to, co wydarzyło się od początku kwietnia. Triumf w Rouen, później w tysięczniku w Madrycie. 11 kolejnych zwycięstw na mączce przed przyjazdem do Paryża, a tu już dwa kolejne. Choć to z Katie Volynets, której w Paryżu pomagała Kim Clijsters, już tak pewne nie było.

Niemniej była wyraźną faworytką w tej potyczce.

Roland Garros. Marta Kostiuk kontra Viktorija Golubic w 1/16 finału. Triumfatorka miała trafić na Polkę

Kostiuk, jak na zawodniczkę o dużo większym potencjale przystało, zaczęła to spotkanie dużo lepiej. Po dwóch gemach prowadziła 2:0, a już za moment przekonała się, że zawodniczki grającej sprytnie, nieszablonowo - lekceważyć nie można. Gra Szwajcarki trochę przypominała tę, którą w Paryżu pokazuje Maja Chwalińska - zmieniała rytm, starała się prowokować turniejową "15". Nie było tu wielu lobów czy skrótów, ale zmuszanie Kostiuk do biegania. A ta zaczęła się mylić. Dwa razy została przełamana, z 2:0 zrobiło się 2:3. Momentalnie jednak, w perfekcyjnym stylu, odrobiła straty.

Ostatni gem w tym secie trwał aż 15 minut, Kostiuk prowadziła 5:4, ale to jej rywalka serwowała. Golubic miała kilka szans na wyrównanie, kilka razy piłkę setową dostawała Ukrainka. Ostetecznie cieszyła się ta druga, po 62 minutach miałą w dorobku 6:4.

W drugim secie już tak wielkich emocji nie było, choć Szwajcarka nie odpuszczała do samego końca. Jej problem polegał na tym, że bardzo szybko dała się przełamać, za chwilę Kostiuk podwyższyła na 3:0. I już pilnowała tej zaliczki, choć wciąż popełniała zaskakująco dużo niewymuszonych błędów.

Były też jednak i chwile megiczne, jak choćby akcja kończąca siódmego gema, dająca faworytce prowadzenie 5:2. Przy stanie 40-30 Kostiuk zaserowała z dołu, zaskoczyła tym Golubic, która z trudem dobiegła do piłki, ale wyrzuciła ją za boczną linię. Kamery od razu pokazały twarz zachwyconej Sandry Zaniewskiej. I choć w tenisie część środowiska mówi, że to nieeleganckie, to jednak bywa sposobem na zawodniczki, która stoją na returnie kawałek za końcową linią. A Ukrainka korzysta z niego chyba najczęściej spośród wszystkich.

A wkrótce Marta zamknęła to spotkanie - po 99 minutach pokonała Golubic 6:4, 6:3. Wygrała 14. spotkanie z rzędu, tę fantastyczną serię zaczęła w Gliwicach, gdy w BJK Cup ograła Magdę Linette. A na odpowiedź na pytanie, czy zagra z Poznanianką, czy z Raszynianką, musiała chwilę poczekać. Gdy ona skończyła mecz, Świątek kończyła zwycięsko pierwszego seta.

Wiadomo jednak, że i tak w niedzielę dojdzie do "polskiej" potyczki choćby w tym zakresie, że Kostiuk pracuje od trzech lat z Sandrą Zaniewską. Czyli trenerką, która od Linette jest starsza o miesiąc, a w przeszłości wielokrotnie rywalizowały w różnych kategoriach wiekowych.

