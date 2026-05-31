Świątek z gorącą prośbą do organizatorów. Dostała zgodę. Nagle całkowity zwrot

Łukasz Żurek

Iga Świątek nie bierze już udziału w tegorocznej edycji Roland Garros. Organizatorzy przychylili się do prośby Polki i wszystkie jej mecze umieścili w sesji dziennej. Gra w nieznośnym upale początkowo przynosiła świetny efekt - komplet zwycięstw bez straty seta. W niedzielę dobra passa dobiegła jednak końca. Tymczasem drugi tydzień rywalizacji w Paryżu rozpocznie się od sporej niespodzianki dla widzów.

Tym razem Idze Świątek nie dane była zagrać w Paryżu w sesji wieczornej.

Iga Świątek w wysokich temperaturach czuła się znakomicie. Pierwsze trzy rundy przebrnęła bez straty seta. Za turniejową burtę wyrzuciła Emerson Jones, Sarę Bejlek i Magdę Linette.

Dopiero w 1/8 finału musiała uznać wyższość Marty Kostiuk. W dniu swoich 25. urodzin Raszynianka uległa niżej notowanej Ukraince 5:7, 1:6. To koniec jej występów na kortach ziemnych w tym sezonie.

Organizatorzy turnieju opublikowali plan gier na poniedziałek 1 czerwca. Uwagę zwraca spotkanie, które rozpocznie się na korcie Philippe'a Chatriera o 20:15. Naprzeciw siebie staną Aryna Sabalenka i Naomi Osaka, prowadzona obecnie przez Tomasza Wiktorowskiego.

Aktualna kontra była liderka światowego rankingu. Będzie to prawdziwa gratka dla widzów, ale i dla samych zawodniczek. Konfrontacja kobiet w sesji wieczornej - w dogodniejszych warunkach pogodowych i przy zdecydowanie wyższej frekwencji na trybunach - to w turniejach wielkoszlemowych rzadkość.

W Paryżu po raz ostatni doszło do takiej sytuacji przed trzema laty. I również z udziałem Sabalenki. Białorusinka - też w 4. rundzie - pokonała wówczas Sloane Stephens 7:6(5), 6:4.

W 2021 roku przy sztucznym oświetleniu jeden mecz zagrała w Paryżu także Świątek. Co ciekawe, podobnie jak teraz spotkała się wówczas z Kostiuk. Wygrała dosyć gładko 6:3, 6:4. W ćwierćfinale, dla odmiany w sesji dziennej, nie dała jednak rady Marii Sakkari.

Najlepsza polska tenisistka na horyzoncie ma już areny trawiaste. W dniach 21-27 czerwca weźmie udział w turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Zaraz potem czeka ją obrona tytułu mistrzyni Wimbledonu.

Aryna Sabalenka
Naomi Osaka
Iga Świątek


