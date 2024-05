Świątek się otworzyła. W tym tkwi cała moc. Kluczowe słowa od Abramowicz

Dla Igi Świątek Roland Garros to bez wątpienia wyjątkowy turniej - Polka wprost uwielbia grać na mączce w Paryżu, a dowodem tego są bez wątpienia jej trzy dotychczasowe tytuły wywalczone w tej odsłonie Wielkiego Szlema. Raszynianka właśnie stanęła przed szansą na wywalczenie prestiżowego trofeum po raz czwarty - i na razie wykorzystuje ją w bardzo dobrym stylu.

Iga Świątek: Codziennie staram się robić coś dobrego dla siebie

"Uczę się i doskonalę w tym" - stwierdziła liderka rankingu WTA po pytaniu o to, jak odnajduje właściwy balans między życiem zawodowym i tym prywatnym". "Codziennie staram się zrobić dla siebie coś dobrego, taką radę otrzymałam od mojej psycholog Darii Abramowicz. Ta jedna mała rzecz może mieć potężną moc" - podkreśliła, dodając, że lubi robić to, co robi większość ludzi dla odpoczynku: dużo czyta, ogląda seriale i słuch muzyki".