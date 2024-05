Świątek może zgarnąć prawdziwą fortunę. Kwoty za Roland Garros robią wrażenie

Tegoroczny Roland Garros ponownie może ucieszyć wielu polskich kibiców. Iga Świątek na turniejach w Madrycie i w Rzymie pokazała, że nie boi się walki z innymi faworytkami - Aryna Sabalenka i Coco Gauff po ostatnich występach mogą się jej bać. Na losowanie trzeba jeszcze poczekać. Pierwsze mecze już się rozgrywają - trwają eliminacje do głównej drabinki.

Iga Świątek w końcu uczciwie potraktowana

"Grałam swój najlepszy tenis w całym turnieju" - Świątek o triumfie w Rzymie. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Chodzi o równowagę zarobków. Zwycięstwo w finale zarówno u mężczyzn jak i kobiet warte jest tyle samo. Zmiany te wprowadzono wreszcie po latach protestów. Mniejsze turnieje wciąż starają się zachować tę dysproporcję, co widać było m.in. w Rzymie - Iga Świątek dostała mniej pieniędzy niż zwycięzca męskiego finału, Alexander Zverev .

Nagrody za Roland Garros 2024. Tyle może zarobić Iga Świątek

Na jakie kwoty mogą liczyć zwycięzcy French Open? Tegoroczny zwycięzca otrzyma czek na 2 400 000 euro (ponad 10 milionów złotych). To o ponad 5 proc. więcej niż Iga Świątek i Novak Djoković otrzymali przed rokiem. Przegrany finalista lub finalistka będzie mógł się cieszyć połową tej nagrody, czyli 1 200 000 euro (ok. 5 milionów złotych).

Jak wygląda sprawa na niższych szczeblach? Już nawet kwalifikanci, którzy przegrają w pierwszej rundzie otrzymają 20 000 euro (ok. 85 tys. złotych). To również duża zmiana - organizatorzy Rolanda Garrosa podwyższyli tę sumę o 25 proc. względem ubiegłego roku. Uzasadnili to tym, że chcą wspierać nie tylko wygranych, ale również tych zawodników, którzy mogą najbardziej potrzebować pieniędzy na rozwój.