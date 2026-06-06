Świat reaguje na porażkę Chwalińskiej. Niemcy napisali to wprost

Maja Chwalińska do turnieju Roland Garros musiała awansować przez eliminacje. Polka przystępowała do nich jako 116. tenisistka świata. Po niespełna trzech tygodniach od pierwszego meczu 24-latki w Paryżu Chwalińska zanotowała awans w rankingu WTA o blisko sto miejsc.

Polka w sobotę mogła awansować do czołowej dwudziestki, ale aby tak się stało Chwalińska musiała wygrać turniej rangi Wielkiego Szlema na paryskich kortach. W finale Maja niestety okazała się gorsza od Mirry Andriejewej. Rosjanka wygrała 6:3, 6:2 i może świętować pierwszy tak wielki triumf w karierze.

Światowe media reagują. To napisali po porażce Chwalińskiej

W rosyjskich mediach naturalnie zapanowała euforia. Te światowe są nieco bardziej stonowane. "19-letnia Rosjanka przypieczętowała zwycięstwo wygrywającym croosowym backhandem! Lepsza od Mai Chwalińskiej od początku do końca, młoda tenisowa gwiazda zdobyła swój pierwszy tytuł Wielkiego Szlema na paryskiej korcie ziemnym!" - czytamy w "Le Parisien".

"Chwalińska mogła jedynie odwlec nieuniknione. A ostatnim, zwycięskim bekhendem, Andriejewa mogła wreszcie, klęcząc, świętować swój awans do wielkiej ligi. W zaledwie czwartym występie na kortach Rolanda Garrosa, 19-letnia Rosjanka została trzecią najmłodszą zwyciężczynią Wielkiego Szlema w XXI wieku i najmłodszą w Paryżu od czasów Moniki Seles w 1992 roku" - napisano w "L'Equipe".

Niemcy piszą z kolei o niewykorzystanej szansie przez Chwalińską. "Wielka tenisowa sensacja nie zmaterializowała się. Mirra Andreeva w wieku 19 lat zdobyła tytuł mistrzyni French Open. Rosjanka nie pozostawiła cienia wątpliwości w finale, pokonując niespodziewaną finalistkę Maję Chwalińską" - czytamy na "Sport1.de".

"19-latka wygrywa French Open! ...ale prawdziwy cud się nie ziścił. Przybyli, by być świadkami sensacji. Jeszcze większej, niż się spodziewali. Maja Chwalińska (24), zajmująca 114. miejsce w rankingu światowym, dotarła do finału French Open w Paryżu. Tam jednak jej niezwykły i cudowny występ dobiegł końca. Mirra Andreeva (19), sklasyfikowana na 6. miejscu w rankingu światowym, była po prostu zbyt dobra i wygrała bezlitośnie 6:3, 6:2" - napisano w dzienniku "Bild".

Maja Chwalińska przemówiła po finale Roland Garrosa Mustafa Yalcin AFP





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