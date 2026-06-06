Sponsorzy oszaleli na punkcie Chwalińskiej. Niebywałe doniesienia z teamu

W końcu! - może powiedzieć Maja Chwalińska, która wiele lat pracowała na to, aby wyjść z kompletnego cienia. Zdolna, utalentowana, ale czy na pewno z potencjałem na coś większego? Warunki fizyczne okażą się nie do przeskoczenia? - takie pytania, na zasadzie wątpliwości, docierały do zespołu, a również bezpośrednio do samej 24-latki.

Znamy już niespodziankę przygotowaną dla Chwalińskiej

- Jest tego bardzo dużo, dostaję bardzo dużo informacji. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tylu, więc jestem za to wszystko wdzięczny. Wszystkim staram się odpisać, co też po prostu nie jest zawsze możliwe, bo to idzie w setki tych informacji. A jestem z tym sam, bo wszyscy inni zajmują się innymi rzeczami - odpowiedział menedżer Piotr Szczypka.

Z tego, co sportowo dokonała w Paryżu tak bliska mu zawodniczka, właściciel klubu w Bielsku-Białej raduje się ogromne. Tyle że, jak sam zauważył, może bardziej w sercu.

- Ja się strasznie cieszę, czego może nie widać, ale taka jest prawda. Teraz trzeba będzie wyłączyć telefony na jakiś czas, bo przez te trzy tygodnie to był jakiś... Jest to miłe i sympatyczne, ale jednocześnie bardzo męczące i trudne. Nie było czasu po prostu, żeby w ogóle pozbierać myśli. Dzisiaj mamy niespodziankę dla Mai - zapowiedział Szczypka.

Dziennikarze od razu zaczęli dopytywać, o co może chodzić. Rozmówca najpierw zaczął się krygować, że skoro niespodzianka, to musi pozostać tajemniczy, ale w końcu puścił do nas oko.

- Wy możecie przygotować swoją - zaśmiał się Szczypka. Po czym jednak uznał, że uchyli nam i kibicom rąbka tajemnicy. - Chodzi o imprezę. Dzisiaj wieczorem będzie mała impreza - ujawnił.

Więcej wkrótce...

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska Teresa Suarez EPA

Maja Chwalińska Teresa Suarez EPA





Maja Chwalińska: Nie jestem przesądna, trenerzy już tak. Od trzech tygodni codziennie jedzą... [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia