Takiego zwrotu akcji na kortach Rolanda Garrosa nie spodziewał się chyba żaden fan tenisa. Przed rozpoczęciem 125. edycji wielkoszlemowego turnieju w Paryżu Polacy największe nadzieje pokładali w Idze Świątek. Nie mogło to jednak nikogo dziwić, mowa przecież o byłej liderce światowego rankingu kobiecego tenisa, a także zawodniczce, która w stolicy Francji wygrywała w przeszłości czterokrotnie. Oprócz Raszynianki w głównej drabince gry pojedynczej znalazło się miejsce jeszcze dla trzech innych reprezentantek naszego kraju - Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Mai Chwalińskiej, która wcześniej bez problemu przebrnęła przez kwalifikacje.

Chwalińska już w pierwszej rundzie wywołała poruszenie na skalę światową, gdy odprawiła z kwitkiem Qinwen Zheng, a więc zawodniczkę, która dwa lata wcześniej na kortach Rolanda Garrosa sięgnęła po złoto igrzysk olimpijskich w singlu kobiet. Po tym meczu dziennikarze z całego świata zaczęli baczniej przyglądać się polskiej tenisistce, która z meczu na mecz czuje się na paryskiej mączce coraz pewniej. Tym bardziej, że 24-latka w poniedziałkowe popołudnie zameldowała się w ćwierćfinale paryskiej imprezy.

Coraz większe zainteresowanie naszą tenisistką wykazują nie tylko dziennikarze - nagły wzrost popularności Chwalińskiej zauważyć można m.in. patrząc na statystyki w mediach społecznościowych. Od rozpoczęcia kwalifikacji do turnieju Rolanda Garrosa, a więc od 18 maja, naszej zawodniczce przybyło prawie 31 tys. obserwujących na Instagramie (stan na godzinę 22.30, 1 czerwca), a liczba ta rośnie z minuty na minutę. Liczba obserwujących w mediach społecznościowych to jednak jedynie "wierzchołek góry lodowej" - i to w dobrym znaczeniu. Na temat tego, jak w najbliższych tygodniach może zmienić się życie naszej sportsmenki, wypowiedziała się w rozmowie z Interią Sport Klaudia Lis, ekspertka ds. PR i wizerunku.

Ekspertka ds. wizerunku o Mai Chwalińskiej. "Brak kalkulacji i "wystudiowanych" wypowiedzi to to, co widzowie i media najbardziej lubią"

Klaudia Lis w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na charakter Chwalińskiej i przyznała, że autentyczność na korcie i poza nim to coś, co przyciąga nie tylko kibiców, ale także potencjalnych sponsorów. "Maja w wywiadach jest bardzo naturalna, skromna, widać, że sama jest zaskoczona przebiegiem zdarzeń i autentycznie się z tego cieszy, podobnie jak jej team. Taki brak kalkulacji i "wystudiowanych" wypowiedzi to to, co widzowie i media najbardziej lubią. Widać to choćby po sukcesie niedawnego streamingu Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters. Co za tym idzie? Zainteresowanie sponsorów i firm, które szukają świeżych talentów, a jednocześnie liczą na dalsze sukcesy i coraz większą rozpoznawalność danego sportowca. Do tego Maja otwarcie mówi o depresji, którą przechodziła kilka lat temu, co też mocno definiuje jej markę osobistą i daje sygnał, że to dziewczyna z pokolenia Z, która nie boi się trudnych tematów i wie, że jej historia może pomóc innym" - przyznała.

"W przypadku tak niespodziewanych i nagłych sukcesów, marki często stawiają wszystko na jedną kartę - wolą założyć, że dany sportowiec będzie kontynuował dobrą passę, niż że jest to jednorazowa sytuacja. Jednocześnie sportowcy - zaskoczeni falą zainteresowania i intratnymi propozycjami - szybko decydują się na podpisanie dużych kontraktów ambasadorskich czy reklamowych. Zobaczymy jak będzie w tym przypadku, ale spodziewam się, że niebawem zobaczymy Maję w nowych tenisowych strojach z logotypem znanej sportowej marki, z luksusowym zegarkiem na nadgarstku i w reklamie izotoników, a być może również w kampanii fundacji wspierającej zdrowie psychiczne młodych sportowców. I tego jej życzę na równi z kolejnymi tenisowymi sukcesami!" - podsumowała ekspertka.

