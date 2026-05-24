Smutek w Paryżu po meczu Andriejewej. 71 minut i koniec. To połówka Świątek

Mirra Andriejewa złapała bardzo dobrą formę podczas tegorocznego sezonu na mączce. Cykl turniejów na kortach ziemnych rozpoczęła od tytułu rangi WTA 500, wywalczonego podczas zmagań w Linzu. Potem przyszedł półfinał imprezy tego samego szczebla w Stuttgarcie. Następnie dotarła do finału tysięcznika w Madrycie, gdzie uległa Marcie Kostiuk. Tuż przed Roland Garros zgarnęła jeszcze ćwierćfinał "1000" w Rzymie, przegrywając po trzysetowej batalii Coco Gauff.

Dzięki takiej solidnej serii Rosjanka znalazła się w szerokim gronie zawodniczek, które mogą rywalizować nawet o tytuł podczas wielkoszlemowych rozgrywek w Paryżu. Andriejewa została rozstawiona z "8". W pierwszej rundzie trafiła na reprezentantkę gospodarzy - Fionę Ferro. Francuzka otrzymała dziką kartę od organizatorów do gry w głównej drabince, bowiem jej obecny ranking pozwala co najwyżej na start w eliminacjach. 29-latka plasuje się na dopiero 200. miejscu. Tenisistka z Krasnojarska była wyraźną faworytką do zameldowania się w drugiej fazie turnieju.

Mirra Andriejewa kontra Fiona Ferro w pierwszej rundzie

Andriejewa od początku dyktowała warunki na korcie. Najpierw utrzymała swój serwis, potem wywalczyła przełamanie. Tuż przed zmianą stron potwierdziła przewagę i wyszła na 3:0. W następnych minutach Ferro załapała się na grę, miała nawet trzy break pointy z rzędu w siódmym gemie na zniwelowanie różnicy breaka. Mirra zdołała jednak wyjść ze stanu 0-40, zdobywając pięć punktów z rzędu. W trakcie dziewiątego rozdania znów obserwowaliśmy problemy Rosjanki, było 40-15 na returnie dla Fiony. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:3 na korzyść 19-latki.

Druga część pojedynku rozpoczęła się od gema wygranego przez Ferro przy własnym podaniu. Potem nastąpiła seria czterech "oczek" z rzędu dla Andriejewej. W następnych minutach Fiona ruszyła w pogoń, złapała nawet kontakt z przeciwniczką. W ósmym gemie była bliska wyrównania na 4:4, prowadziła 30-15 na returnie. Ostatecznie Rosjanka nie dała się dogonić. Na koniec Mirra zgarnęła jeszcze jednego breaka. Po 71 minutach zapanował smutek paryskich kibiców. Tenisistka z Krasnojarska zwyciężyła 6:3, 6:3 i zameldowała się w drugiej rundzie, gdzie zagra z Mariną Bassols albo Emilianą Arango. Warto dodać, że 19-latka znajduje się w tej samej połówce drabinki, co Iga Świątek. O etap wcześniej może się spotkać z Jeleną Rybakiną, bowiem wylądowała w ćwiartce z Kazaszką.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

