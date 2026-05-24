Smutek w Paryżu po meczu Andriejewej. 71 minut i koniec. To połówka Świątek
Po meczach z udziałem Belindy Bencic i Alexandra Zvereva na Court Philippe-Chatrier, przyszedł czas na występ Mirry Andriejewej. Rozstawiona z "8" zawodniczka, finalistka turnieju WTA 1000 w Madrycie, mierzyła się w pierwszej rundzie z reprezentantką gospodarzy. Mowa o grającej z dziką kartą Fionie Ferro. Rosjanka była zdecydowaną faworytką do awansu. Ostateczne rozstrzygnięcie w Paryżu poznaliśmy po 71 minutach rywalizacji.
Mirra Andriejewa złapała bardzo dobrą formę podczas tegorocznego sezonu na mączce. Cykl turniejów na kortach ziemnych rozpoczęła od tytułu rangi WTA 500, wywalczonego podczas zmagań w Linzu. Potem przyszedł półfinał imprezy tego samego szczebla w Stuttgarcie. Następnie dotarła do finału tysięcznika w Madrycie, gdzie uległa Marcie Kostiuk. Tuż przed Roland Garros zgarnęła jeszcze ćwierćfinał "1000" w Rzymie, przegrywając po trzysetowej batalii Coco Gauff.
Dzięki takiej solidnej serii Rosjanka znalazła się w szerokim gronie zawodniczek, które mogą rywalizować nawet o tytuł podczas wielkoszlemowych rozgrywek w Paryżu. Andriejewa została rozstawiona z "8". W pierwszej rundzie trafiła na reprezentantkę gospodarzy - Fionę Ferro. Francuzka otrzymała dziką kartę od organizatorów do gry w głównej drabince, bowiem jej obecny ranking pozwala co najwyżej na start w eliminacjach. 29-latka plasuje się na dopiero 200. miejscu. Tenisistka z Krasnojarska była wyraźną faworytką do zameldowania się w drugiej fazie turnieju.
Mirra Andriejewa kontra Fiona Ferro w pierwszej rundzie
Andriejewa od początku dyktowała warunki na korcie. Najpierw utrzymała swój serwis, potem wywalczyła przełamanie. Tuż przed zmianą stron potwierdziła przewagę i wyszła na 3:0. W następnych minutach Ferro załapała się na grę, miała nawet trzy break pointy z rzędu w siódmym gemie na zniwelowanie różnicy breaka. Mirra zdołała jednak wyjść ze stanu 0-40, zdobywając pięć punktów z rzędu. W trakcie dziewiątego rozdania znów obserwowaliśmy problemy Rosjanki, było 40-15 na returnie dla Fiony. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:3 na korzyść 19-latki.
Druga część pojedynku rozpoczęła się od gema wygranego przez Ferro przy własnym podaniu. Potem nastąpiła seria czterech "oczek" z rzędu dla Andriejewej. W następnych minutach Fiona ruszyła w pogoń, złapała nawet kontakt z przeciwniczką. W ósmym gemie była bliska wyrównania na 4:4, prowadziła 30-15 na returnie. Ostatecznie Rosjanka nie dała się dogonić. Na koniec Mirra zgarnęła jeszcze jednego breaka. Po 71 minutach zapanował smutek paryskich kibiców. Tenisistka z Krasnojarska zwyciężyła 6:3, 6:3 i zameldowała się w drugiej rundzie, gdzie zagra z Mariną Bassols albo Emilianą Arango. Warto dodać, że 19-latka znajduje się w tej samej połówce drabinki, co Iga Świątek. O etap wcześniej może się spotkać z Jeleną Rybakiną, bowiem wylądowała w ćwiartce z Kazaszką.
