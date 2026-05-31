Artur Gac, Interia: Staram się być powściągliwy przed formułowaniem mocnych słów, natomiast tu mam takie wrażenie, że chyba trzeba rzeczy nazwać po imieniu. To był według mnie katastrofalny występ Igi Świątek. Jak pan na to patrzy?

Piotr Woźniacki: - Gdybym miał ocenić ten mecz okiem trenera, to powiedziałbym to w paru punktach. Po pierwsze Marta Kostiuk zagrała odważnie, niezwykle przeciwko Idze. Moim zdaniem to wyszło z tego, że oglądała ostatnie mecze Igi. Na pewno pomogła jej trenerka, zresztą Polka.

Sandra Zaniewska.

- Tak jest. Więc to było punktem jakby wyjściowym. Poza tym przystąpiła na fali wygrania 15 meczów. Kluczowy moment, który zadecydował, był przy 5-5. Kostiuk nie przestraszyła się i zagrała bardzo agresywnie. Przez to przełamała Igę i wyszła na 7-5.

- U Igi nie znalazłem planu B. Zwłaszcza, kiedy przestała kontrolować wymiany, ponieważ rywalka grała bardzo agresywnie i płasko, a Iga lubi grać topspinowo, przez co piłki szybciej leciały. Nie widziałem alternatywnego rozwiązania, żeby Iga weszła na inny rytm grania. Po prostu to wszystko, zwłaszcza w drugim secie, wyglądało bardzo surowo, ale tak naprawdę pierwszy set był prawdziwym punktem zwrotnym całego spotkania. Mi się wydaje, że to sprawiło, iż później Kostiuk uwierzyła, że może pokonać Igę. I po prostu grała, brutalnie mówiąc, swoją grę, którą ona potrafi grać. Parokrotnie obserwowałem ją w Monako, nawet kiedyś trenowali wspólnie z córką Karoliną. I powiedziałem jej, że ma naprawdę papiery na granie w "dziesiątce". U niej były problemy z utrzymaniem poziomu w czasie meczów. A teraz widać, że dorosła do tego. Może pomaga jej ustabilizowane życie prywatne, bo zawsze umiała grać oraz imponowała mi swoim bieganiem.

Kostiuk naprawdę dobrze biega.

- Ewidentnie. I tutaj to wszystko wyszło. Po prostu miała dzień, zagrała na pewno bardzo dobry mecz z Igą. A moment przełamania w pierwszym meczu spowodował trochę... Może nie załamanie, ale po prostu brak planu B.

39 niewymuszonych błędów, tylko 13 winnerów i tragiczna skuteczność pierwszego podania. Te suche liczby, które wymiernie przekładają się na wynik, są po prostu druzgocące.

- No bo jak popatrzymy, Kostiuk w pewnym momencie zaczęła trafiać praktycznie wszystkim: serwem, forhendem, returnem, z kolei Iga miała moim zdaniem problemy z długością uderzeń. I tak, jak pan zauważył, miała zbyt wiele błędów przy próbach, żeby przejąć inicjatywę.

Widać było, ile ten mecz ważył dla obu zawodniczek. Przede wszystkim w pierwszym secie było widać, że to jest pojedynek na ogromny stres. A każda piłka ważyła na rakiecie tyle, ile taczka pełna betonu.

- Drabinka w tym roku dla Igi nie jest korzystna. Do tego zmiana trenera, jest niby na swojej najlepszej nawierzchni w Paryżu, co powinno budować od strony mentalnej. Ale to tylko się wydaje, że to tak bardzo jej pomoże. Podejrzewałem, że jeśli teraz wyjdzie na te przeciwniczki, które mają na dzień dzisiejszy topową formę, tak jak Kostiuk, to bardzo ważne jest zachować swój poziom lub mieć inne rozwiązanie, by przełamać rytm gry przeciwniczki. Jeżeli moje nie idzie, robię błędy, czy gram za krótko, a rywalka jest na fali, to muszę zrobić coś, żeby przełamać jej grę w inny sposób.

Ten turniej pokazał optymistom, że nawet tacy fachowcy, jak Francisco Roig i Rafael Nadal, nie są w stanie zadziałać jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki choćby na nawierzchni ziemnej. To pokazuje, że problem i wyzwanie jest bardzo poważne, a Iga jest w trakcie sporego procesu.

- Na pewno tak. Ale to też jest normalne, znam to ze swojego doświadczenia. Jeżeli ktoś jest na topie, wszyscy go analizują. Wszyscy, w myśl zasady "bij mistrza". To stare sportowe przysłowie, a Iga była bezwzględnym mistrzem na Roland Garros, bez dwóch zdań. Więc do tego każdy podchodzi w ten sposób. Kostiuk nie dość, że imponowała do tej pory super formą na ziemi, to co miała do stracenia? Po prostu grała swoje, bardzo płasko, głęboko, spychała Igę do obrony, a to rzadkość na paryskiej mączce, gdzie zwykle to Świątek dyktuje warunki.

Z Paryża - Artur Gac

