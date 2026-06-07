Słynny Agassi zaczął mówić do Chwalińskiej. "Przestań"

Maja Chwalińska w ostatnich tygodniach przedstawiła się całej tenisowej społeczności. Polka swoją grą na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu rozkochała kibiców w swojej osobie. Nie bez znaczenia były jednak tutaj także zachowania naszej gwiazdy, które wydają się maksymalnie szczere i naturalne.

Po przegranym finale z Mirrą Andriejewą u Polki pojawił się oczywiście pewien smutek, ale ten szybko został zdominowany przez radość i dumę z tego, czego dokonała w Paryżu. Sceny radości z kortowych korytarzy błyskawicznie obiegły świat i stały się hitem mediów społecznościowych.

Chwalińska zaskoczona. Jej reakcja rozbraja

Dzień po finale Maja spotkała się z legendarnym Andreą Agassim, a gdy usłyszała o rozmowie z ośmiokrotnym mistrzem Wielkiego Szlema nie potrafiła ukryć radości. Dziennikarz Eurosportu przekazał Mai informację, że będzie w studiu z Amerykaninem. - Seriooo? - zapytała zachwycona. - Jak się nie stresowałam, tak teraz zaczęłam - dodała.

Same słowa Agassiego w kierunku Mai również niosą się po tenisowym świecie. - Cudownie jest mieć takie wsparcie. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co zrobiłam, aby na to zasłużyć. Jestem bardzo wdzięczna. Czuję, że tenis i generalnie sport polega na czymś więcej niż tylko zwycięstwach i porażkach. Chodzi o ludzi, o ich historie. Cieszę się, że mogę dzielić się tą pasją, widzieć emocje, które wywołuje moja gra. To wspaniałe uczucie - rozpoczęła Maja w studiu TNT Sports.

Sytuację wytłumaczył jej właśnie Agassi. - Jeśli nie wiesz, dlaczego na to zasłużyłaś, to pomogę ci. Dotarcie od kwalifikacji do finału takiego turnieju to jedno z najtrudniejszych wyzwań. Nie musisz przejmować się tymi wszystkimi artykułami, tym, co mówią inni. Rozwijaj się, rób swoje, ponieważ masz wyjątkowy dar do tego sportu - powiedział Amerykanin. - Andrea przestań - zakończyła nieco zawstydzona Chwalińska.

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Maja Chwalińska Emma Da Silva East News





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