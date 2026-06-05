Słaby punkt Rosjanki przed finałem. To był atak agresji. "Klęła jak szewc"

Maja Chwalińska przystępowała do paryskiego turnieju ze 114. lokaty w światowym rankingu. Już wiadomo, że zanotuje gigantyczny awans w zestawieniu. Nawet jeśli sobotni finał zakończy się jej porażką, znajdzie się na 21. pozycji.

W trwającym French Open polska tenisistka rozegrała już dziewięć spotkań. Ale dopiero teraz zmierzy się z rywalką z TOP 10 rankingu WTA. Naprzeciw niej stanie Mirra Andriejewa.

Chwalińska gra o tytuł w Paryżu. Ekspert nie ma wątpliwości: To będzie najcięższy mecz tego turnieju

Polka musiała przebrnąć przez trzystopniowe kwalifikacje. To nie może pozostać bez wpływu na jej dyspozycję fizyczną. Rosjanka spędziła na korcie 7,5 godziny mniej.

- Będzie to najcięższy mecz w turnieju, bezapelacyjnie, bo Andriejewa jest świeżutka, jest nastawiona na cztery godziny walki. Do tego ma najsprytniejszą trenerkę świata, która sama grała trochę jak Maja - prognozuje w rozmowie z WP Sportowe Fakty komentator Eurosportu, Lech Sidor.

- Martinez siedziała w czwartek na meczu (półfinał z Dianą Sznajder - przyp. red.), chciała zobaczyć na żywo, jak fruwają te piłki Mai, z jaką prędkością, jak się odkręca uderzenie na tej ziemi. Mogła sobie w hotelu odpalić mecz, ale wolała przyjść, popatrzeć, zanalizować, coś tam już pisała. Knuła plan na Polkę - dodaje.

"Najsprytniejsza trenerka świata" wcale jednak nie musi okazać się atutem Andriejewej. 19-latka, z pozoru o łagodnym usposobieniu, miewa porywczy charakter na korcie. Jeśli sprawy zaczną układać się nie po jej myśli, zgubić może ją brak równowagi emocjonalnej.

- Wcale nie musiało tak być, że Martinez i Andriejewa będą dalej ze sobą współpracować - przypomina Sidor, mając na myśli hiszpańską trenerkę nastolatki. - Podczas turniejów na Bliskim Wschodzie były już przecież blisko rozstania. Conchita wydawała się mieć dosyć. Rosjanka wpadała w jakieś histerie, trzaskała rakietami, strzelała piłkami, klęła do niej jak szewc.

Panie zdołały jednak poukładać jakoś wzajemne relacje. Z jakim skutkiem? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi. Prawdziwy obraz sytuacji możemy ujrzeć dopiero wtedy, gdy Rosjanka znajdzie się pod gigantyczną presją - a o to zadbać ma właśnie Chwalińska.

Dla obu zawodniczek będzie to pierwszy finał Wielkiego Szlema w karierze. Początek sobotniej konfrontacji o 15:00. Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska Mustafa Yalcin AFP

Mirra Andriejewa William West AFP





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