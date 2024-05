Szerokim echem odbił się apel Igi Świątek po niesamowitym meczu z Naomi Osaką. Nieco speszona Polka zwróciła się do kibiców z prośbą o powstrzymanie się od okrzyków w trakcie newralgicznych momentów . Piekielnie przeszkadza to zawodniczkom i wybija je z równowagi. Reakcja na słowa raszynianki najlepiej pokazuje, że poruszyła ona palący problem .

- Ludzie oglądają mecze z entuzjazmem, ale nie można przekraczać pewnej granicy , takiej jak wznoszenie okrzyków w trakcie wymian. W takich sytuacjach sędziowie powinni reagować aktywniej i bardziej surowo, ponieważ ich obowiązkiem jest zweryfikowanie, czy dane zachowanie celowo służyło temu, by przeszkodzić konkretnemu tenisiście. Osoby przekraczające granice będą namierzane i wyrzucane z widowni - zadeklarowała Amelie Mauresmo, obecna dyrektorka wielkoszlemowego tego turnieju.

Przykre sceny w drugiej rundzie French Open. Czeszka przegrała z rywalką i z kibicami

Paryska publiczność żywo dopinguje swoich rodaków, na czym niestety cierpią tenisiści i tenisistki z nimi rywalizujący. Do kolejnych przykrych scen doszło w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa pomiędzy Chloe Paquet i Kateriną Siniakovą. Mecz obrał nieoczekiwany przebieg, na co nie zapowiadało się po pierwszym secie, wygranym przez Czeszkę 6:3.

Skandaliczna reakcja trybun. Siniakova nie mogła utrzymać nerwów na wodzy

Mistrzyni Wimbledonu w grze podwójnej z lat 2018 i 2020 wyraźnie w pewnym momencie puścił nerwy. Czeszka wściekła się na kibiców, którzy niekiedy buczeli przy jej serwisie, a z trybun leciało wiele okrzyków zagrzewających do boju jej rywalkę. W pewnym momencie 28-latka postanowiła interweniować u sędzi . Dopominała się o ciszę, a w odpowiedzi otrzymała potężną porcję gwizdów.

Po zepsutym serwisie Czeszki pod koniec tie-breaka w drugim secie na trybunach wybuchła wielka radość. Rozdrażniło ją to jeszcze bardziej, o czym najlepiej świadczyła jej reakcja. Z ironicznym uśmiechem pokazała w kierunku trybun wyciągnięty w górę kciuk. Zdecydowanie nie były to przyjemne do oglądania obrazki.