Sidor zaczął mówić o Chwalińskiej. Nagle ujawnił. "Nie boję się tego zacytować"
W sobotę Maja Chwalińska została wicemistrzynią Roland Garros. W finale Polka przegrała 3:6, 2:6 z Mirrą Andriejewą. W przeciwieństwie do Rosjanki nasza tenisistka udział w głównej drabince musiała wywalczyć w kwalifikacjach. Po ich zakończeniu miała powiedzieć coś, co być może natchnęło ją do historycznego sukcesu.
W ostatnich kilkunastu dniach każdy Polak dowiedział się, kim jest Maja Chwalińska. 24-latka sensacyjnie dotarła do finału Roland Garros, pokonując po drodze wyżej notowane zawodniczki. W meczu o tytuł zabrakło już paliwa. To 19-letnia Mirra Andriejewa zgarnęła pierwszy wielkoszlemowy puchar.
Rosjanka - z racji miejsca w top 10 - miała przywilej rozstawienia. Kiedy spokojnie przygotowywała się do pierwszej rundy, w tym czasie Maja Chwalińska musiała bić się o awans w kwalifikacjach.
Ujawnił, co Chwalińska powiedziała po kwalifikacjach. "Pomyślałem sobie, może trochę na wyrost?"
Tam pokonała Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens, dzięki czemu dostała się do głównej drabinki zawodów w stolicy Francji pierwszy raz w karierze.
W niedzielny wieczór na kanale "Trzeci Serwis" Lech Sidor i Karol Stopa rozmawiali o całym tegorocznym French Open. W pewnym momencie pierwszy z nich podzielił się z widzami wiedzą zza kulis. Doświadczony ekspert i komentator ujawnił, że w trakcie turnieju komunikował się z Piotrem Szczypką, menedżerem Mai Chwalińskiej.
Ponoć 24-latka po udanych kwalifikacjach miała powiedzieć do swojego członka sztabu coś przełomowego. - Piotr Szczypka powiedział mi, że po przejściu eliminacji Maja w prywatnej rozmowie z nim powiedziała... Nie boję się tego zacytować: - Ja już nie jestem tutaj taką dziewczynką do bicia. Ja przyjechałam wygrywać. Ja idę po swoje, bo ile można? Ile można zbierać baty, przegrywać eliminacje czy odpadać w pierwszej rundzie? - zdradził na antenie Sidor.
- Pomyślałem sobie, może trochę na wyrost? W tym doborowym towarzystwie Maja bywa rzadko (...) Jak usłyszałem tę deklarację, pomyślałem: Albo dziewczyna naprawdę ma potężną wiarę, że jest w szczycie formy i nigdy dotąd tak dobrze nie grała, albo trochę ją poniosło. Okazało się, że jednak prawdziwa była pierwsza wersja - mówił ekspert, który chwilę później podkreślał znakomitą dyspozycję Chwalińskiej w poszczególnych meczach.