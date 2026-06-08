W ostatnich kilkunastu dniach każdy Polak dowiedział się, kim jest Maja Chwalińska. 24-latka sensacyjnie dotarła do finału Roland Garros, pokonując po drodze wyżej notowane zawodniczki. W meczu o tytuł zabrakło już paliwa. To 19-letnia Mirra Andriejewa zgarnęła pierwszy wielkoszlemowy puchar.

Rosjanka - z racji miejsca w top 10 - miała przywilej rozstawienia. Kiedy spokojnie przygotowywała się do pierwszej rundy, w tym czasie Maja Chwalińska musiała bić się o awans w kwalifikacjach.

Ujawnił, co Chwalińska powiedziała po kwalifikacjach. "Pomyślałem sobie, może trochę na wyrost?"

Tam pokonała Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens, dzięki czemu dostała się do głównej drabinki zawodów w stolicy Francji pierwszy raz w karierze.

W niedzielny wieczór na kanale "Trzeci Serwis" Lech Sidor i Karol Stopa rozmawiali o całym tegorocznym French Open. W pewnym momencie pierwszy z nich podzielił się z widzami wiedzą zza kulis. Doświadczony ekspert i komentator ujawnił, że w trakcie turnieju komunikował się z Piotrem Szczypką, menedżerem Mai Chwalińskiej.

Ponoć 24-latka po udanych kwalifikacjach miała powiedzieć do swojego członka sztabu coś przełomowego. - Piotr Szczypka powiedział mi, że po przejściu eliminacji Maja w prywatnej rozmowie z nim powiedziała... Nie boję się tego zacytować: - Ja już nie jestem tutaj taką dziewczynką do bicia. Ja przyjechałam wygrywać. Ja idę po swoje, bo ile można? Ile można zbierać baty, przegrywać eliminacje czy odpadać w pierwszej rundzie? - zdradził na antenie Sidor.

- Pomyślałem sobie, może trochę na wyrost? W tym doborowym towarzystwie Maja bywa rzadko (...) Jak usłyszałem tę deklarację, pomyślałem: Albo dziewczyna naprawdę ma potężną wiarę, że jest w szczycie formy i nigdy dotąd tak dobrze nie grała, albo trochę ją poniosło. Okazało się, że jednak prawdziwa była pierwsza wersja - mówił ekspert, który chwilę później podkreślał znakomitą dyspozycję Chwalińskiej w poszczególnych meczach.

Maja Chwalińska rywalizowała o finał WTA 125 w Warszawie Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maja Chwalińska ALEX NICODIM East News

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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