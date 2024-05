Sensacyjny ruch przed French Open. Paula Badosa poszła krok dalej

Pierwsze przesłanki o tym, że Badosa i Tsitsipas mogli wrócić do siebie, pojawiły się już na początku tygodnia, kiedy to sieć obiegło nagrania, na którym było widać, jak robią wspólne zakupy . To już świadczyło o tym, iż pierwsze lody zostały przełamane.

Associated Press / © 2024 Associated Press

"Dosłownie byłam bliska płaczu" - Sabalenka o bolesnym odejściu ze Stuttgartu kontuzjowanej koleżanki Pauli Badosa. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Badosa i Tsitsipas poszli krok dalej. Niespodzianka przed French Open

To jednak nie jest ich pierwsze podejście do mikstów na turnieju tej rangi. Warto przypomnieć, że przymierzali się już do wspólnych występów podczas Wimbledonu w 2023 roku, ale Badosa musiała zrezygnować z powodu kontuzji. Z kolei przed tegorocznym Australian Open Grek zarzekał się, że choć bardzo chce, to nie da rady pogodzić singla i miksta.