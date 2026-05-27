Jelena Rybakina do Paryża na Roland Garros przyleciała rozstawiona najwyżej w swojej karierze. Kazaszka pierwszy raz w życiu do francuskiego Wielkiego Szlema przystępowała z numerem dwa przy swoim nazwisku. Dzięki temu była pewna, że aż do potencjalnego finału nie zmierzy się z Aryną Sabalenką.

Już wiemy, że do tego meczu nie dojdzie, ale nie dzięki rozstawieniu Rybakiny, a wynikowi jej spotkania z Juliją Starodubcewą w drugiej rundzie turnieju. Ten bowiem zakończył się rezultatem 6:3, 1:6, 6(4):7. To sprawia, że Rybakina już na bardzo wczesnym etapie odpadła z rywalizacji o triumf w Paryżu.

Vukov wyszedł w trakcie meczu Rybakiny. Kazaszka tłumaczy

Czujni obserwatorzy zauważyli, że w trakcie jej środowego meczu miały miejsce sceny, które śmiało można nazwać niestandardowymi. W pewnym momencie bowiem trybuny opuścił kontrowersyjny trener Rybakiny - Stefano Vukov. Z racji na charakter Chorwata ktoś mógłby pomyśleć, że przyczyną była kłótnia z podopieczną.

Wiceliderka rankingu WTA na konferencji wytłumaczyła, że chodziło o coś innego. - Tak, był na meczu. Wyszedł, bo czuł się naprawdę źle przez ostatnie kilka dni. Powiedział mi: "Mogę wyjść. Próbowałem zostać". Nie czuł się najlepiej. To nie było zaskoczeniem. Rozmawialiśmy o tym - zdradziła.

Tak wczesna porażka Rybakiny w Paryżu sprawia, że Kazaszka ma naprawdę sporo czasu na przygotowanie do rywalizacji na kortach trawiastych, a przecież w swojej bogatej karierze triumfowała już w Wimbledonie. Istnieje szansa, że po Paryżu straci drugie miejsce w rankingu na rzecz Igi Świątek [WIĘCEJ TUTAJ].

Iga Świątek znów może wyjść z cienia Jeleny Rybakiny i zostać numerem 2 na świecie

