Sensacyjna porażka Rybakiny. W Paryżu już głośno o tym, co zrobił jej trener
Jelena Rybakina w środowe popołudnie sensacyjnie pożegnała się z Roland Garros już na etapie drugiej rundy. Kazaszka przegrała z Ukrainką Juliją Starodubcewą po trzech pasjonujących setach. Co ciekawe w trakcie meczu trybuny opuścił trener Rybakiny - kontrowersyjny Stefano Vukov. Wiceliderka światowego rankingu na konferencji prasowej wyjaśniła, co się stało.
Jelena Rybakina do Paryża na Roland Garros przyleciała rozstawiona najwyżej w swojej karierze. Kazaszka pierwszy raz w życiu do francuskiego Wielkiego Szlema przystępowała z numerem dwa przy swoim nazwisku. Dzięki temu była pewna, że aż do potencjalnego finału nie zmierzy się z Aryną Sabalenką.
Już wiemy, że do tego meczu nie dojdzie, ale nie dzięki rozstawieniu Rybakiny, a wynikowi jej spotkania z Juliją Starodubcewą w drugiej rundzie turnieju. Ten bowiem zakończył się rezultatem 6:3, 1:6, 6(4):7. To sprawia, że Rybakina już na bardzo wczesnym etapie odpadła z rywalizacji o triumf w Paryżu.
Vukov wyszedł w trakcie meczu Rybakiny. Kazaszka tłumaczy
Czujni obserwatorzy zauważyli, że w trakcie jej środowego meczu miały miejsce sceny, które śmiało można nazwać niestandardowymi. W pewnym momencie bowiem trybuny opuścił kontrowersyjny trener Rybakiny - Stefano Vukov. Z racji na charakter Chorwata ktoś mógłby pomyśleć, że przyczyną była kłótnia z podopieczną.
Wiceliderka rankingu WTA na konferencji wytłumaczyła, że chodziło o coś innego. - Tak, był na meczu. Wyszedł, bo czuł się naprawdę źle przez ostatnie kilka dni. Powiedział mi: "Mogę wyjść. Próbowałem zostać". Nie czuł się najlepiej. To nie było zaskoczeniem. Rozmawialiśmy o tym - zdradziła.
Tak wczesna porażka Rybakiny w Paryżu sprawia, że Kazaszka ma naprawdę sporo czasu na przygotowanie do rywalizacji na kortach trawiastych, a przecież w swojej bogatej karierze triumfowała już w Wimbledonie. Istnieje szansa, że po Paryżu straci drugie miejsce w rankingu na rzecz Igi Świątek [WIĘCEJ TUTAJ].