Jannik Sinner odpadł już w 2. rundzie, Carlos Alcaraz nie mógł wystąpić z powodu kontuzji - warunki ku temu, by Novak Djoković sięgnął po 25. wielkoszlemowy tytuł w karierze na Roland Garros wydawały się całkiem dogodne. Co prawda w turnieju wciąż byli Daniił Miedwiediew, czy Alexander Zverev, ale mimo to Serb zaczął być wymieniany w ścisłym gronie faworytów do triumfu w stolicy Francji.

Giovanniemu Perricardowi i Valentinowi Royerowi udało się urwać Djokoviciovi po secie w dwóch pierwszych rundach, ale zwycięstwa Serba były bezdyskusyjne. Mało kto brał także pod uwagę, żeby mógłby on polec z notowanym na 30. miejscu w rankingu ATP Joao Fonseką. Zwłaszcza, że 19-letni zaledwie Brazylijczyk nigdy jeszcze nie miał okazji się z nim mierzyć.

Roland Garros. Udany początek Djokovicia. 2-0 z młodym Brazylijczykiem

Mecz zaczął się dla 4. tenisisty świata znakomicie - przełamał od razu Brazylijczyka, dołożył własne podanie i było 2:0. Seta mógł skończyć już w siódmym gemie, ale Fonseca obronił trzy setbole i od 1:5 doszedł na 4:5. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 6:4 dla 24-krotnego wielkoszlemowego mistrza.

Druga partia rozgrywana przy lejącym się z nieba żarze w Paryżu była już bardziej wyrównana. Jeden stracony serwis poskutkował jednak w ogólnym rozrachunku kolejnym przegranym setem. Po upływie nieco ponad półtorej godziny Djoković prowadził 2-0. Później doszło do scen historycznych.

Później temperatura zaczęła się wyraźnie dawać we znaki Serbowi, co przełożyło się na dużo gorszą skuteczność w polu serwisowym. A to z kolei była woda na młyn dla młodszego aż o 20 lat rywala.

Trzeci set trwał prawie godzinę i to Fonseca triumfował w nim 6:3. I napędzony tym na starcie kolejnego znów przełamał postrzeganego za faworyta Djokovicia. Mimika Serba była sugestywna - mecz zaczął wymykać mu się z rąk. Odczucia te spotęgowało prowadzenie Brazylijczyka 2:0.

Szalony zwrot akcji w meczu Djokovicia. Serb za burtą French Open

Szala zwycięstwa w czwartym secie przechylała się to raz na jedną, to na drugą stronę. Djoković mimo potwornego zmęczenia wyszedł na prowadzenie 5:4. Później znów jednak stracił podanie, a Fonseca wykorzystał swój serwis - wygrał 7:5 i doprowadził do remisu. Losy spotkania miały rozstrzygnąć się w piątej partii.

Media społecznościowe obiegły obrazki wyraźnie zmordowanego już Djokovicia, który próbował chłodzić się wielkimi workami z lodem. Wraz z upływem czasu coraz mniejszą rolę odgrywało doświadczenie. Zamiast tego do głosu dochodziła odporność na temperaturę i wydolność. Fonseca zyskiwał przewagę.

Mimo to wydawało się, że po kłopotach w trzecim i czwartym secie mimo wszystko to Djoković wyjdzie z morderczego pojedynku górą. W końcu udało mu się przełamać Brazylijczyka i wyjść na prowadzenie 3:1. Okazało się to niewystarczające.

Z 3:1 szybko zrobiło się na 3:3. Każda pomyłka na tym etapie meczu ważył wiele. Skala niewymuszonych błędów po obu stronach była ogromna, ale spory wpływ na to miał upał. Kluczowe dla losów dedydującej partii okazały się dopiero ostatnie gemy. A 5. godzina spotkania już dawno się rozpoczęła.

Wreszcie to Fonseca pokazał, że mimo młodego wieku ma nerwy jak ze stali - przełamał Djokovicia i wyszedł na prowadzenie 6:5. Miał w ręku wszystkie karty w postaci własnego podania i przeraźliwie zmęczonego przeciwnika i zrobił z nich użytek. Pierwsza piłka meczowa okazała się być tą ostatnią.

Po trwającym 4 godziny i 53 minuty spotkaniu to Joao Fonseca triumfował 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5, sprawiając niemałą sensację na Court Philippe-Chatrier. Kibice docenili postawę obu tenisistów, nagradzając opuszczającego kort Djokovicia brawami.

Marzenia o 25. tytule wielkoszlemowym Serb musi odłożyć zatem na później. Fonseca natomiast w 1/8 finału Roland Garros zmierzy się z triumfatorem z pary Casper Ruud - Tommy Paul.

Novak Djoković DIMITAR DILKOFF AFP

Joao Fonseca JULIEN DE ROSA AFP





