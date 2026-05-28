Sensacja w Paryżu, światowa jedynka poza turniejem. Pięć setów i koniec

Jannik Sinner wszedł w zmagania tegorocznego Rolanda Garrosa bez większej niespodzianki w meczu pierwszej rundy, 26 maja, pokonał Clementa Tabura w trzech setach, 6:1, 6:3, 6:4.

Następnym wyzwaniem dla Włocha było spotkanie z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo i trzeba powiedzieć wprost - także i tu Sinner był ogromnym faworytem. RG 2026 jednak już nie raz nas zaskakiwało...

Roland Garros: Sensacyjna porażka Sinnera, światowa jedynka już jest poza turniejem

Po dwóch wygranych setach (6:3 i 6:2) w czwartkowym spotkaniu lider rankingu ATP również i w trzeciej odsłonie miał wszystkie argumenty po swojej stronie i triumfował już 5:1, ale potem zaczęły się jego poważne problemy zdrowotne. Potrzebował pomocy medycznej, a jak z czasem poinformowały francuskie media, miał on konkretnie kłopoty z biodrem.

Ostatecznie przegrał tamtą odsłonę 5:7, a potem było kolejno 1:6 i 1:6 dla rywala. Tym samym faworyt do tytułu jest już za burtą wielkoszlemowego współzawodnictwa po zaledwie dwóch rundach.

Choć należy oddać, że Jannik Sinner walczył do końca, to ciało najzwyczajniej w świecie odmówiło mu posłuszeństwa. Cerundolo tymczasem może się już szykować na kolejną potyczkę - w trzecim etapie (1/16 finału) zmierzy się albo z Martinem Landaluce'em, albo Vitem Koprivą.

Jannik Sinner 2:3 Juan Manuel Cerundolo (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6)

