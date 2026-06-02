Sceny w meczu Sabalenki. Podopieczna Wiktorowskiego naprawdę to zrobiła

W tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa już w pierwszych rundach na korcie oglądać mogliśmy wiele ciekawych pojedynków. W pierwszej rundzie ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, która wyrzuciła za burtę mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, w drugiej rundzie natomiast błysnęła Magda Linette, która pokonała Jelenę Ostapenko. W czwartej rundzie doszło natomiast do starcia, które wielu pasjonatów tenisa nazwałoby "przedwczesnym finałem" na korcie Philippe Chatrier bowiem spotkały się była i obecna liderka światowego rankingu kobiecego tenisa - Naomi Osaka i Aryna Sabalenka.

Na paryskich kortach Japonka, która od jakiegoś czasu współpracuje z Tomaszem Wiktorowskim, błyszczała już od pierwszej rundy. Znana z zamiłowania do mody sportsmenka bowiem na korcie Suzanne Lenglen przed meczem z Laurą Siegemund zameldowała się w olśniewającej kreacji - miała na sobie błyszczącą kamizelkę, pod którą znajdował się złoty top, oraz długą, tiulową spódnicę. W kolejnych meczach czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa na korcie pojawiała się w zmodyfikowanych wersjach tego samego "outfitu", za każdym razem zachwycając dziennikarzy i kibiców z całego świata.

Naomi Osaka znów błyszczy w Paryżu. Tak wyszła na kort przed meczem z Aryną Sabalenką

Z kreacji rodem z wybiegu była liderka światowego rankingu nie zrezygnowała także przy okazji meczu z obecnym numerem "jeden", Aryną Sabalenką. Na korcie centralnym w poniedziałkowy wieczór zawodniczka Tomasza Wiktorowskiego pojawiła się w złotym topie, do którego dobrała złotą spódnicę z trenem ze wstawkami z tiulu w beżowym kolorze.

Naomi Osaka przed meczem z Aryną Sabalenką

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Naomi Osaka jednoznacznie pokazywała swoje zainteresowanie modą i trendami. O Japonce głośno było m.in. podczas Australian Open, kiedy na kort wyszła w wielkim kapeluszu z welonem, a w dłoni trzymała biały parasol. Spod stroju tenisowego natomiast wystawały długie, szerokie spodnie w tym samym kolorze.

Naomi Osaka

Naomi Osaka, Paryż 2026

Naomi Osaka





