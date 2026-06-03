Sceny w meczu Chwalińskiej. Oto, do czego doszło. Rosjanka zeszła do szatni

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Maja Chwalińska stała się nie tylko polską, ale i ogólnonarodową bohaterką tegorocznego Rolanda Garrosa, przechodząc drogę od kwalifikacji, aż do ćwierćfinału. I wcale nie zamierzała się na tym zatrzymywać. Na drodze Polki do półfinału stanęła Rosjanka Anna Kalinska. A na to, co stało się w pierwszym secie ich środowego pojedynku, zareagowali nawet organizatorzy. Maja Chwalińska wygrałą tę partię 7:6(3).

Dwie tenisistki podczas meczu Roland Garros; zbliżenie na zawodniczkę w żółtej koszulce na korcie ziemnym.
Roland Garros. Kadry z meczu Maja Chwalińska - Anna Kalinskax.com @rolandgarrosESP/Twitter

Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari i Diane Parry - to lista kolejnych rywalek, które odprawiała z kwitkiem robiąca furorę na tegorocznym Rolandzie Garrosie Maja Chwalińska.

Awans z kwalifikacji do wielkoszlemowego ćwierćfinału tu rzadki wyczyn, który zrobił wrażenie na wielu ekspertach i nie tylko. Bo z wielką klasą i estymą o naszej zawodniczce wypowiedziała się między innymi liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka.

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Przykre obrazki na meczu Chwalińskiej. Zawód w Paryżu. Poszło w świat

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Piękna historia Mai Chwalińskiej wciąż nie dobiegła jednak końca, a jej kolejny rozdział stanowił zaplanowany na środę mecz z Anną Kalinską, którego stawką był awans do półfinału imprezy w Paryżu.

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Roland Garros. Tie-break w meczu Chwalińska - Kalinska. Organizatorzy reagują

Maja Chwalińska nie rozpoczęła tego pojedynku w sposób najbardziej fortunny, dając się przełamać już w pierwszym gemie. Kolejne pięć padło już jednak jej łupem, dzięki czemu była już o krok od widowiskowego domknięcia pierwszej partii.

Wtedy jednak Anna Kalinska weszła na wyższe obroty, błyskawicznie odrabiając straty. Ba, Rosjanka zdołała ostatecznie doprowadzić do tie-breaka.

W nim górą była Maja Chwalińska, wygrywając 7-3. A wszystko zakończyło się widowiskową wymianą, którą przerwał aut ze strony Anny Kalinskiej.

Po swoim błędzie i zakończeniu seta, Rosjanka zeszła do szatni, korzystając z przerwy. To zachowanie, które można często zaobserwować choćby u Igi Świątek. A Maja Chwalińska pozostała na korcie, czekając na drugą odsłonę rywalizacji.

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Tymczasem wideo przedstawiające kluczową akcję zamieścili w sieci organizatorzy, reagując przy okazji na to, czego dokonała Maja Chwalińska.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Logo turnieju Roland Garros obok skoncentrowanej tenisistki w czarnym stroju sportowym.
Maja Chwalińska podbija korty Rolanda GarrosaVictor Joly / Victor Joly / DPPI via AFP / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP


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