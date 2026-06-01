Sceny na korcie po meczu Chwalińskiej. Wnieśli trofeum. Publiczność oszalała

Poniedziałek to specyficzny i bardzo szczególny dzień na korcie centralnym Rolanda Garrosa. Na obiekcie im. Philippe'a Chatriera po raz pierwszy od 3 lat w sesji wieczornej zagrają panie (Aryna Sabalenka kontra Naomi Osaka). Zmagania zaczęły się od 11:00, Flavio Cobolli w 3 godziny i 19 minut ograł Zacharego Zvajdę.

Następnie Maja Chwalińska wyeliminowała Dianę Parry i osiągnęła historyczny sukces, jako czwarta Polka w erze open wchodząc do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego w singlu. Poszła w ślady Igi Świątek, Magdy Linette i Agnieszki Radwańskiej. Na jej twarzy oczywiście nie brakowało uśmiechu.

Jak przed kamerą Eurosportu mówiła jej przyjaciółka, 24-latka zaraz po meczu udała się na siłownię, co jej jej rutyną. Bardzo możliwe, że w gdzieś w korytarzach spotkała zawodników piłkarskiego Paris Saint-Germain. Dlaczego? Czterech podopiecznych Luisa Enrique niedługo po Polce weszło na kort, prezentując zdobyty w sobotę w Budapeszcie puchar Ligi Mistrzów.

Wnieśli go Ousmane Dembele i Bradley Barcola.

- To jest Paryż! To jest Paryż! (oryg. "Ici c'est Paris", slogan klubu - red.). To coś wielkiego, wyjątkowego, pracowaliśmy każdego dnia. Roland-Garros przynosi mi szczęście - przyznał ten pierwszy, nawiązując do zeszłorocznej prezentacji trofeum. Również on miał tę przyjemność.

Najpierw Chwalińska, zaraz potem gwiazdy PSG. Celebracja Ligi Mistrzów na Roland-Garros

Zaraz po nich na arenę główną weszli Desire Doue i Warren Zaire-Emery, by pokazać zeszłoroczne trofeum. Pojawiło się ono na Chatrierze również dwanaście miesięcy temu. Pokazanie obu zdobyczy miało podkreślić wymiar obronienia tytułu Champions League. W poprzednim sezonie "Les Parisiens" pokonali w finale Inter Mediolan, a teraz londyński Arsenal.

- Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Zespół bardzo, bardzo dobrze się dogaduje, jesteśmy rodziną. Prezes (Nasser Al-Khelaifi - red.) jest tutaj, dziękujemy mu, to dzięki niemu. Chciałbym poświęcić chwilę, aby podziękować moim kolegom z drużyny, sztabowi. To codzienny wysiłek. Ten puchar jest efektem naszej wspólnej pracy - powiedział Doue (cyt. za L'Equipe").

- Kiedy wygraliśmy, pomyślałem o całej pracy, jaką wykonaliśmy przez te trzy lata z trenerem Luisem Enrique. Sprowadzenie drugiej gwiazdy (nawiązanie do gwiazdek oznaczających liczbę zdobytych Pucharów Europy - red.) z powrotem do Paryża jest niesamowite - podkreślił Zaire-Emery.

Pierwsza wygrana Liga Mistrzów jest historyczna, druga jest legendarna

Piłkarze PSG

Ousmane Dembele celebrujący trafienie w meczu z Barceloną

Desire Doue





