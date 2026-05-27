Sabalenka oskarżona o hipokryzję. Jest odpowiedź. "Naprawdę nie rozumiem"

Michał Chmielewski

Aryna Sabalenka rozpoczęła zmagania na Roland Garros od pewnej wygranej z Jessicą Bouzas Maneiro. Na paryski kort Białorusinka wyszła obwieszona biżuterią wartą około 130 tys. euro. Jednocześnie kilka tygodni temu nawoływała do bojkotu, który miałby na celu zwiększenie wynagrodzeń dla tenisistów. Niektórzy kibice zarzucili jej hipokryzję. - To, że walczę o nagrody pieniężne, nie ma ze mną nic wspólnego - mówi pierwsza rakieta świata.

- To my tworzymy przedstawienie. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie - mówiła na początku maja Aryna Sabalenka, która była jedną z inicjatorek tego, aby zawodnicy zgarniali "większy kawałek tortu" od organizatorów wielkoszlemowych turniejów.

- Według mnie dojdzie do momentu, w którym będziemy musieli po prostu zbojkotować turniej, zgadza się. Czuję, że to będzie jedyny sposób, żeby walczyć o nasze prawa. Jeśli dojdzie do bojkotu, uważam, że my, zawodniczki, możemy się zjednoczyć, ponieważ niektóre aspekty turniejów Wielkiego Szlema są dla nas naprawdę niesprawiedliwe - dodawała.

We wtorek liderka rankingu WTA rozpoczęła rywalizację na Roland Garros. Bez większych problemów pokonała Jessikę Bouzas Maneiro 6:4, 6:2. Uwagę przykuwała biżuteria, którą Białorusinka założyła na starcie z Hiszpanką. Dziennik "Marca" naszyjniki i kolczyki wycenia na 130 tys. euro.

W takiej sytuacji część fanów w mediach społecznościowych zarzuciło Sabalence hipokryzję, skoro domaga się podwyżek, a sama nie może narzekać na finanse. "Proszenie o więcej kasy, żeby ją wydać, to jakieś szaleństwo. Kobiety ciągle proszą o więcej pieniędzy, a my na korcie słyszymy tylko te szalone krzyki i płacz przy każdym meczu", "Hipokryzja czy po prostu styl na korcie?", "Wyobraź sobie, jakie programy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia mogłaby stworzyć, by pomóc mniej szczęśliwym graczom, korzystając z tej fortuny (cena biżuterii - red.)" - pisali internauci.

Do głosów krytyki podczas pomeczowej konferencji prasowej odniosła się sama Białorusinka. - Zauważyłam, że niektórzy porównują twoje postulaty dotyczące wyższych nagród pieniężnych z noszeniem bardzo drogich diamentów. Czy dostrzegasz w tym jakikolwiek element hipokryzji? - usłyszała pytanie.

- Naprawdę nie rozumiem, jak można łączyć te dwie zupełnie różne rzeczy. Jak już wcześniej wspomniałam, nagrody pieniężne wcale nie dotyczą mnie. Chodzi po prostu o walkę o zawodniczki z niższych miejsc w rankingu, które naprawdę walczą o przetrwanie w świecie tenisa - odpowiedziała pierwsza rakieta świata.

Następnie wytłumaczyła, że ogólny cel nie dotyczy jej, a całej tenisowej społeczności. - To, że walczę o nagrody pieniężne, nie ma ze mną nic wspólnego. Wszyscy wiedzą, że ja mam się dobrze. Walczymy o sprawiedliwy procent przychodów, a także o graczy z niższych miejsc w rankingu, graczy powracających po kontuzjach oraz o to, by następne pokolenie miało łatwiejszy dostęp do pierwszej dziesiątki. Nie chodzi więc o mnie - podsumowała.

W drugiej rundzie Aryna Sabalenka zmierzy się z Elsą Jacquemot.

Aryna Sabalenka
