Sabalenka oskarżona o hipokryzję. Jest odpowiedź. "Naprawdę nie rozumiem"

- To my tworzymy przedstawienie. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie - mówiła na początku maja Aryna Sabalenka, która była jedną z inicjatorek tego, aby zawodnicy zgarniali "większy kawałek tortu" od organizatorów wielkoszlemowych turniejów.

- Według mnie dojdzie do momentu, w którym będziemy musieli po prostu zbojkotować turniej, zgadza się. Czuję, że to będzie jedyny sposób, żeby walczyć o nasze prawa. Jeśli dojdzie do bojkotu, uważam, że my, zawodniczki, możemy się zjednoczyć, ponieważ niektóre aspekty turniejów Wielkiego Szlema są dla nas naprawdę niesprawiedliwe - dodawała.

Sabalenka domaga się podwyżek. Na kort wyszła w diamentach. Tak się tłumaczy

We wtorek liderka rankingu WTA rozpoczęła rywalizację na Roland Garros. Bez większych problemów pokonała Jessikę Bouzas Maneiro 6:4, 6:2. Uwagę przykuwała biżuteria, którą Białorusinka założyła na starcie z Hiszpanką. Dziennik "Marca" naszyjniki i kolczyki wycenia na 130 tys. euro.

W takiej sytuacji część fanów w mediach społecznościowych zarzuciło Sabalence hipokryzję, skoro domaga się podwyżek, a sama nie może narzekać na finanse. "Proszenie o więcej kasy, żeby ją wydać, to jakieś szaleństwo. Kobiety ciągle proszą o więcej pieniędzy, a my na korcie słyszymy tylko te szalone krzyki i płacz przy każdym meczu", "Hipokryzja czy po prostu styl na korcie?", "Wyobraź sobie, jakie programy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia mogłaby stworzyć, by pomóc mniej szczęśliwym graczom, korzystając z tej fortuny (cena biżuterii - red.)" - pisali internauci.

Do głosów krytyki podczas pomeczowej konferencji prasowej odniosła się sama Białorusinka. - Zauważyłam, że niektórzy porównują twoje postulaty dotyczące wyższych nagród pieniężnych z noszeniem bardzo drogich diamentów. Czy dostrzegasz w tym jakikolwiek element hipokryzji? - usłyszała pytanie.

- Naprawdę nie rozumiem, jak można łączyć te dwie zupełnie różne rzeczy. Jak już wcześniej wspomniałam, nagrody pieniężne wcale nie dotyczą mnie. Chodzi po prostu o walkę o zawodniczki z niższych miejsc w rankingu, które naprawdę walczą o przetrwanie w świecie tenisa - odpowiedziała pierwsza rakieta świata.

Następnie wytłumaczyła, że ogólny cel nie dotyczy jej, a całej tenisowej społeczności. - To, że walczę o nagrody pieniężne, nie ma ze mną nic wspólnego. Wszyscy wiedzą, że ja mam się dobrze. Walczymy o sprawiedliwy procent przychodów, a także o graczy z niższych miejsc w rankingu, graczy powracających po kontuzjach oraz o to, by następne pokolenie miało łatwiejszy dostęp do pierwszej dziesiątki. Nie chodzi więc o mnie - podsumowała.

W drugiej rundzie Aryna Sabalenka zmierzy się z Elsą Jacquemot.

