Sabalenka ogłosiła jeszcze na korcie. To koniec. "Muszę być lojalna"

W minioną niedzielę oficjalnie rozpoczęły się główne zmagania w ramach sto dwudziestej piątej edycji wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Od kilku już lat podczas imprezy stolicy Francji do pojedynków dochodzi nie tylko na korcie, ale również poza nim. Aryna Sabalenka i Novak Djoković od kilku sezonów umilają bowiem kibicom czas, walcząc na... taneczne choreografie. W tym roku Serb jako pierwszy wyzwał na pojedynek Białorusinkę. Na odpowiedź liderki światowego rankingu wcale nie trzeba było długo czekać. Ta po pierwszym meczu na kortach Rolanda Garrosa zaprezentowała swoje taneczne umiejętności, wyzywając "Nole" na kolejną rundę. Filmiki z popisami obu zawodników na bieżąco trafiały do sieci i były komentowane zarówno przez kibiców, jak i dziennikarzy.

Po odpadnięciu Jannika Sinnera Novak Djoković stał się jednym z faworytów tego turnieju. Nic więc dziwnego, że po sensacyjnej porażce Serba w trzeciej rundzie z Joao Fonsecą w mediach zawrzało od komentarzy. Stało się bowiem wówczas jasne, że za kilka dni po trofeum w Paryżu sięgnie zawodnik, który jeszcze ani razu w swojej karierze nie wygrał turnieju Rolanda Garrosa.

Aryna Sabalenka potwierdza. Koniec walki z Novakiem Djokoviciem

Djoković pożegnał się z turniejem w Paryżu, jednak jego serdeczna przyjaciółka wciąż jest w grze o końcowe trofeum. Aryna Sabalenka w sobotnie popołudnie pokonała Darię Kasatkinę 6:0, 7:5 i zameldowała się w czwartej rundzie, w której zmierzy się z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, Naomi Osaką.

Podczas pomeczowego wywiadu Sabalenka została zaskoczona pytaniem o taneczny pojedynek z Novakiem Djokoviciem. "Na korcie Suzanne Lenglen nie ma schodów przy wyjściu, czy to oznacza, że nie będzie tańca?" - dopytywał rozmówca. Na to pytanie Aryna zareagowała śmiechem i ogłosiła, że zamierza pozostać lojalna wobec Novaka Djokovicia i nie będzie kontynuować tanecznej batalii bez niego. "Jestem super lojalna wobec moich przyjaciół, więc sądzę, że rywalizacja została zakończona. Jest jak jest, mogę zapozować, ale nie będę tańczyć" - stwierdziła.

Aryna Sabalenka mecz czwartej rundy zagra w poniedziałek, 1 czerwca. Jeśli chodzi o singla kobiet, w grze wciąż pozostają dwie reprezentantki Polski. Iga Świątek w czwartej rundzie zagra z Martą Kostiuk, Maja Chwalińska natomiast na tym etapie imprezy zmierzy się z Diane Parry.

