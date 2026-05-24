Sabalenka musiała się pochwalić. Naprawdę wystąpi w tym w Paryżu

W niedzielę rozpoczynają się główne zmagania w ramach 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa. Na paryskich kortach w grze pojedynczej kobiet tytułu bronić będzie Coco Gauff, jednak wśród faworytek znajdują się także m.in. Elina Switolina, Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka. Białorusinka w ubiegłym roku dotarła do finału, jednak w decydującym starciu musiała uznać wyższość Amerykanki, przegrywając trzysetową batalię 7:6, 2:6, 4:6.

W tym roku Białorusinka wcale nie ma łatwego zadania - do tej pory bowiem nie udało jej się wygrać ani jednego z turniejów rozgrywanych na mączce, w których brała udział. W Madrycie dotarła do ćwierćfinału, a po końcowe trofeum sięgnęła Marta Kostiuk. W Rzymie natomiast Sabalenka odpadła już w 1/16 finału, a triumfatorką Internazionali d'Italia została Elina Switolina.

Aryna Sabalenka będzie błyszczeć w Paryżu. W tym zaprezentuje się na kortach Rolanda Garrosa

Walkę o piąte w karierze wielkoszlemowe trofeum Białorusinka rozpocznie już w poniedziałek, a jej pierwszą rywalką będzie Hiszpanka Jessica Bouzas Maneiro. Już kilka tygodni temu Sabalenka zaprezentowała w mediach społecznościowych strój, w którym rywalizować będzie na paryskich kortach. Okazuje się jednak, że outfit ten wcale nie będzie głównym "znakiem rozpoznawczym" liderki światowego rankingu kobiecego tenisa.

Nie jest tajemnicą, że Aryna Sabalenka jest fanką "błyskotek" i jako jedna z nielicznych tenisistek na korcie występuje w bogato zdobionej biżuterii. Nie inaczej będzie i tym razem - podczas turnieju Rolanda Garrosa na meczach prezentować się będzie ona w wyjątkowym zestawie przygotowanym we współpracy z marką Material Good. Ceny naszyjników i kolczyków, które wybrała 28-latka na imprezę w Paryżu, nie jest znana, jednak ceny pozostałych "błyskotek" z ekskluzywnej kolekcji rozpoczynają się od 1250 dolarów i sięgają aż do 269,7 tys. dolarów (od około 4,6 tys. złotych do blisko 985,2 tys. złotych).

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka





