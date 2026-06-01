Na przestrzeni minionych kilkudziesięciu godzin wyłoniono siedem ćwierćfinalistek tegorocznego Roland Garros. Nas najbardziej cieszyła obecność w tym gronie Polki. Ku zaskoczeniu wszystkich, nie jest nią Iga Świątek. Raszynianka odpadła w czwartej rundzie, po przegranej z Martą Kostiuk. Do kolejnej fazy przedostała się za to Maja Chwalińska, rozgrywająca najlepszy turniej w dotychczasowej karierze. Dziś pokonała Diane Parry 6:3, 6:2, dzięki czemu w środę zmierzy się z Anną Kalinską.

W poniedziałkowej sesji wieczornej nadszedł czas na skompletowanie najlepszej "8" edycji 2026. Po godz. 20:15 na Court Philippe-Chatrier doszło do starcia z udziałem dwóch niezwykle utytułowanych tenisistek. Zarówno Aryna Sabalenka, jak i Naomi Osaka, posiadają na swoim koncie cztery wielkoszlemowe tytuły. Wszystkie uzyskiwały jednak na kortach twardych - po dwa w Australian Open i na US Open. Dziś spotkały się na mączce, w batalii o ćwierćfinał Roland Garros.

Było to już ich trzecie bezpośrednie spotkanie w tym sezonie. Pierwsze odbyło się w Indian Wells. Tam Białorusinka wygrała bez straty seta. Do kolejnego meczu doszło kilka tygodni później w Madrycie. Tam pojedynek wyglądał już nieco inaczej. Japonka zgarnęła pierwszego seta po tie-breaku, w drugim prowadziła z przełamaniem. Ostatecznie Sabalenka triumfowała jednak 6:7(1), 6:3, 6:2. Dziś Naomi dostała szansę na rewanż za dwie tegoroczne przegrane z Aryną.

Roland Garros: Aryna Sabalenka kontra Naomi Osaka w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Osaki. Już pierwszy gem dostarczył walkę na przewagi - po tym, jak Naomi popełniła podwójny błąd przy podaniu. Potem jednak Sabalence zabrakło szczęścia, piłka po odbiciu od taśmy wyleciała poza kort. Ostatecznie Japonka nie musiała bronić break pointów. Po zmianie stron podwójny błąd serwisowy popełniła także Aryna - ale w niefortunnym momencie, bo przy piłce na 2:0 dla przeciwniczki. Wtedy nastąpiło przebudzenie Białorusinki po nerwowym początku. Od razu odrobiła stratę przełamania, a potem zaprezentowała doskonałą formę przy własnym podaniu - posłała aż trzy asy w trakcie czwartego rozdania.

W następnych minutach panie szły gem za gem, ale dało się odczuć, że ciężar gry opiera się na serwisie Osaki. W siódmym i dziewiątym gemie nie musiała jeszcze bronić break pointów, utrzymywała swoje podania po walce na przewagi. Przy stanie 5:5 Sabalenka dopięła w końcu swego. Japonka zgarnęła pierwszy punkt, ale kolejne wędrowały na konto liderki rankingu WTA, która wywierała ogromną presję od returnu. Po zmianie stron Aryna podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. I wykonała swoje zadanie bez zarzutu, kończąc wszystko asem. Ostatecznie tenisistka z Mińska zapisała na swoim koncie wynik 7:5.

Drugą część pojedynku również inaugurowała Osaka. Pierwszy gem przebrnęła spokojnie, ale od następnego przy swoim serwisie znów musiała się zmagać z problemami. W trakcie trzeciego rozdania wróciła ze stanu 0-30. Kilka minut później pojawiła się piłka na 3:2 dla Sabalenki. Mimo to Naomi utrzymała kontrolę, po walce na przewagi. Po zmianie stron Japonka miała pierwszą od dłuższego czasu okazję, by pokusić się o break pointa. Ostatecznie Aryna nie musiała ich bronić.

W siódmym gemie Białorusinka wykorzystała moment słabości Japonki. Zawodniczka z Azji dała się zdominować, pojawiły się dwie szanse z rzędu na przełamanie. Naomi zaciekle walczyła o utrzymanie się w rozdaniu, ale tenisistka z Mińska dopięła swego już przy pierwszej sposobności. To był kluczowy moment dla losów spotkania. Osaka nie zdobyła już ani jednego "oczka" do końca pojedynku. Ostatecznie Sabalenka triumfowała 7:5, 6:3 po 87 minutach bardzo ciekawego widowiska. W ćwierćfinale liderka rankingu WTA zagra z Dianą Sznajder.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

