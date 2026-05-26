To wcale nie jest banał, że mecze pierwszej rundy bywają bardzo trudne. Z pozycji faworyta, który przygotowuje się na to, aby w turnieju dojść do samego końca, trzeba dużej pokory, aby także tego w teorii najłatwiejszego rywala potraktować tak, jakby jutra miało nie być.

Aryna Sabalenka: Widzę, że Iga Świątek wraca na właściwe tory

Iga Świątek swoją robotę bardzo porządnie wykonała w starciu z 17-letnią kwalifikantką Emerson Jones, z kolei Aryna Sabalenka miała trudniejsze zadanie. Zwłaszcza, iż pamiętała, że Jessica Bouzas Maneiro już dała jej się we znaki, co miało miejsce na Australian Open oraz w Cincinnati.

Jak wkroczyć w turniej, aby uniknąć sensacji i na ile początek jest trudny, zanim zawodnik zdoła złapać odpowiedni rytm? Z takim pytanie skonfrontowana została jedna z faworytek do końcowego triumfu. Choć nie murowana, bo wydarzenia ostatnich tygodni sprawiają, że nie sposób wskazać jedną przeciwniczkę, która ma ogromną przewagę nad konkurentkami.

- Powiedziałabym, że pierwsze mecze są zawsze najtrudniejsze, ponieważ próbujesz zobaczyć, na jakim jesteś etapie, przyzwyczaić się do warunków i w pewien sposób pokonać nerwy. Dla mnie pierwsze rundy nigdy nie są łatwe. A potem, im więcej gram, im dalej jestem w turnieju, im bardziej się czuję komfortowo, a mój poziom rośnie. Mogłabym wręcz stwierdzić, że ten pierwszy mecz jest najtrudniejszy. A potem to już zależy. Czuję, że nie ma już łatwych meczów, ale, powiedzmy pod względem emocjonalnym ten pierwszy zawsze jest wymagający - odparła najwyżej notowana tenisistka.

Na spotkaniu z mediami pojawił się także polski wątek. A mianowicie wszystko to, co związane ze zmianami u Igi Świątek, a mianowicie nowym trenerem i zajęciach na Majorce pod okiem samego Rafy Nadala. Zapytana, czy nadal uważa 24-latkę, czterokrotną mistrzynię French Open, za jedną z największych rywalek, odparła jednoznaczne.

- Oczywiście, zawsze. To znaczy, jest świetną zawodniczką i uwielbiam widzieć, że jest zawsze otwarta na nowe rzeczy. Zatrudnia nowego trenera i odkrywa rzeczy, które wcześniej bardzo jej się sprawdzały, a teraz czuje się trochę zagubiona. Ale widzę, że się poprawia, robi postępy i wraca na właściwe tory. Oczywiście zawsze uważam ją za faworytkę - stwierdziła Sabalenka. Dostrzegając zatem te słabości, które zmusiła trzecią tenisistkę świata do gruntownych zmian.

Z Paryża - Artur Gac

