Rywalki mają już dość. Chwalińska trafiła pod lupę. Wskazano powód

Mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng, Belgijka Elise Mertens i 49. rakieta świata Maria Sakkari - to zawodniczki, które Maja Chwalińska wyeliminowała w pierwszych trzech rundach tegorocznego Rolanda Garrosa. Do tego grona dołączyła w poniedziałek także reprezentantka gospodarzy Diane Parry. Polka pokonała francuską tenisistkę w dwóch setach (6:3, 6:2), dzięki czemu kontynuuje swój cudowny marsz, mając już miejsce wśród ośmiu najlepszych tenisistek wielkoszlemowych zmagań.

Kapitalne występy Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa skomentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową Michał Przysiężny - były daviscupowy reprezentant Polski, który podkreśla, że awans naszej reprezentantki do ćwierćfinału niewiele ma wspólnego z czystym szczęściem.

- Nie jest tak, że ktoś przypadkowo dociera do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Maja swoimi umiejętnościami i możliwościami się tam znalazła. Ma uprawnienia do tego, by na stałe zadomowić się wśród czołowych zawodniczek świata. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz będziemy cieszyć się z jej sukcesów - gwarantuje 42-latek.

Roland Garros. Maja Chwalińska zachwyca. Tak irytuje rywalki

Michał Przysiężny poszedł jednak o krok dalej, dopatrując się szczególnego powodu, który pozwala Mai Chwalińskiej pokonywać kolejne rywalki i który sprawia przy okazji, że mają one już po prostu serdecznie dość dalszej gry z polską tenisistką.

Maja trzyma piłkę w korcie. Wykazuje się ogromnym spokojem, nie reaguje nerwowo na wygrane piłki rywalek. Gra swoje topspiny: prawa, lewa, co wyprowadza przeciwniczki z równowagi. Te jej atuty sprawiły, że jest już w ćwierćfinale w Paryżu

Kolejną rywalką na drodze Mai Chwalińskiej będzie Anna Kalinska. Dla naszej 24-latki będzie to już ósme spotkanie w Paryżu, włączając w to także trzystopniowe eliminacje, przez które musiała przejść przed grą w głównej drabince. 42-latek uspokaja jednak, mówiąc o tym, że nie powinno odbić się to źle na jej dyspozycji.

- Myślę, że zmęczenie nie będzie tu miało znaczenia. Co innego, gdyby był to turniej mężczyzn, i zawodnik grający ósmy mecz miał za sobą kilka pięciosetowych. Maja natomiast ostatnie mecze miała bardzo krótkie. Raptem nieco ponad godzinę. W całym turnieju dotychczas przegrała zaledwie seta. Nie zmęczyła się zbytnio. Do tego, jestem przekonany, że adrenalina sprawi, że nawet przez chwilę nie pomyśli o zmęczeniu. Po tym, co do tej pory pokazała w Paryżu, Kalinska też jest w jej zasięgu - powiedział Michał Przysiężny.





Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi" Polsat Sport