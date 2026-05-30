Rywalka Mai Chwalińskiej ogłosiła walkower. Kuriozalny powód

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Maja Chwalińska pokonując Marię Sakkari po raz pierwszy w karierze awansowała do 4. rundy Rolanda Garrosa. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z Diane Parry. Francuzka niedługo po sensacyjnym triumfie nad Amandą Anisimovą ogłosiła swoje wycofanie z turnieju deblowego. Powodem jest ... finał Ligi Mistrzów z udziałem jej ukochanego klubu - PSG.

Maja Chwalińska i Diane Parry na korcie tenisowym, obie w strojach sportowych, Roland Garros w tle
Maja Chwalińska i Diane ParryMARCIN CHOLEWINSKI / Mustafa Yalcin/Anadolu/ABACAPRESS.COMNewspix.pl

Maja Chwalińska na tegoroczny Roland Garros przyjechała będąc w znakomitej dyspozycji. Polka przeszła przez kwalifikację jak burza, a w drabince głównej spisała się fenomenalnie eliminując z turnieju mistrzynię olimpijską z 2024 roku Qinwen Zheng oraz rozstawiona z numerem "23" Elise Mertens.

30 maja już na zawsze zapisze się w pamięci Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonując utytułowaną Marię Sakkari po raz pierwszy w karierze awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego. Ten triumf da Polce nie tylko okazały awans w światowym rankingu, lecz również i potężny zastrzyk gotówki.

Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Diane Parry. Francuzka niedługo po spotkaniu Polki wywołała ogromną sensację, eliminując z turnieju rozstawioną z numerem "6" Amandę Anisimovą.

Zobacz również:

Iga Świątek czy Marta Kostiuk? Wielki hit już w niedzielę o godz. 11, a stawką awans do finału Rolanda Garrosa
Iga Świątek

Świątek gra o wszystko, wczesny finał w Paryżu. Radwańska reaguje: Niesamowicie

Artur Gac
Artur Gac

Przeciwniczka Mai Chwalińskiej rezygnuje z gry. Wszystko przez finał Ligi Mistrzów

Parry niedługo po triumfie nad Amerykanką ogłosiła rezygnację z turnieju deblowego. Francuzka w sobotę w duecie ze swoją rodaczką Fioną Ferro miała zagrać z Niemką Laurą Siegemund oraz Rosjanką Wierą Zwonariową. Do tego spotkania nie dojdzie z powodu z bardzo prozaicznego powodu.

Wszystko przez rozgrywany w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain oraz Arsenalem. Parry jest zadeklarowanym kibicem paryskiego klubu, czemu dała wyraz tuż po zakończeniu spotkania. Już wówczas przebąkiwała o tym, że być może nie wystąpi w zaplanowanym na późniejszą godzinę spotkaniu w deblu - właśnie ze względu na finał rozgrywek piłkarskich. Taka decyzja ostatecznie zapadła już kilkadziesiąt minut później.

Parry w trakcie pomeczowego wywiadu na korcie przyłączyła się do śpiewów kibiców PSG. Na konferencji prasowej Francuzka pojawiła się ubrana w koszulkę ukochanego klubu. Taka decyzja daje jej oczywiście również handicap przed spotkaniem z Chwalińską. Rezygnacja z gry w deblu da jej więcej czasu na regenerację.

Parry podobnie jak Chwalińska podczas tegorocznego turnieju w Paryżu osiągnęła swoją "życiówkę" podczas turniejów wielkoszlemowych. Francuzka w przeszłości dochodziła już do trzecich rund Australian Open, Wimbledonu oraz US Open.

Zobacz również:

Coco Gauff żegna się z Roland Garros
Roland Garros

Szok w Paryżu. Coco Gauff wraca do domu. Amerykanka nie obroni tytułu

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Zawodniczka tenisowa w żółtej koszulce i czarnej spódniczce świętuje zdobycie punktu na korcie ziemnym, zaciśnięta pięść i wyraz radości na twarzy podkreślają emocje chwili.
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP
Diane Parry
Diane ParryGABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodniczka tenisa w żółtym topie i czarnych spodenkach kuca na korcie ziemnym, trzymając się za głowę z wyraźnym wyrazem emocji; obok leży rakieta, a na jej udzie widoczny jest biały opatrunek.
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP


Wilfredo Leon w wolnym czasie łowi ryby. Opowiedział o swoim rekordzie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja