Rywalka Mai Chwalińskiej ogłosiła walkower. Kuriozalny powód

Maja Chwalińska na tegoroczny Roland Garros przyjechała będąc w znakomitej dyspozycji. Polka przeszła przez kwalifikację jak burza, a w drabince głównej spisała się fenomenalnie eliminując z turnieju mistrzynię olimpijską z 2024 roku Qinwen Zheng oraz rozstawiona z numerem "23" Elise Mertens.

30 maja już na zawsze zapisze się w pamięci Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonując utytułowaną Marię Sakkari po raz pierwszy w karierze awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego. Ten triumf da Polce nie tylko okazały awans w światowym rankingu, lecz również i potężny zastrzyk gotówki.

Kolejną rywalką Chwalińskiej będzie Diane Parry. Francuzka niedługo po spotkaniu Polki wywołała ogromną sensację, eliminując z turnieju rozstawioną z numerem "6" Amandę Anisimovą.

Przeciwniczka Mai Chwalińskiej rezygnuje z gry. Wszystko przez finał Ligi Mistrzów

Parry niedługo po triumfie nad Amerykanką ogłosiła rezygnację z turnieju deblowego. Francuzka w sobotę w duecie ze swoją rodaczką Fioną Ferro miała zagrać z Niemką Laurą Siegemund oraz Rosjanką Wierą Zwonariową. Do tego spotkania nie dojdzie z powodu z bardzo prozaicznego powodu.

Wszystko przez rozgrywany w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain oraz Arsenalem. Parry jest zadeklarowanym kibicem paryskiego klubu, czemu dała wyraz tuż po zakończeniu spotkania. Już wówczas przebąkiwała o tym, że być może nie wystąpi w zaplanowanym na późniejszą godzinę spotkaniu w deblu - właśnie ze względu na finał rozgrywek piłkarskich. Taka decyzja ostatecznie zapadła już kilkadziesiąt minut później.

Parry w trakcie pomeczowego wywiadu na korcie przyłączyła się do śpiewów kibiców PSG. Na konferencji prasowej Francuzka pojawiła się ubrana w koszulkę ukochanego klubu. Taka decyzja daje jej oczywiście również handicap przed spotkaniem z Chwalińską. Rezygnacja z gry w deblu da jej więcej czasu na regenerację.

Parry podobnie jak Chwalińska podczas tegorocznego turnieju w Paryżu osiągnęła swoją "życiówkę" podczas turniejów wielkoszlemowych. Francuzka w przeszłości dochodziła już do trzecich rund Australian Open, Wimbledonu oraz US Open.

