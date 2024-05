Rywalka Igi Świątek robi furorę. Tu już wygrała, nie mają wątpliwości

Marta Kostiuk z wielkimi nadziejami przystępowała do zmagań w stolicy Francji. Ukrainka dzięki dobrym tegorocznym wynikom plasuje się w ścisłej czołówce rankingu WTA Race. Złożyły się na to przede wszystkim dwa finały - w San Diego oraz Stuttgardzie. Ponadto obywatelka naszych wschodnich sąsiadów dotarła do najlepszej ósemki Australian Open, a w Indian Wells zatrzymała ją dopiero Iga Świątek. Młoda zawodniczka liczy na podtrzymanie dobrej passy w Roland Garrosie i już w niedzielę zaczęła marsz po kolejny dobry wynik.

