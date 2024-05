Rywalka Igi Świątek nie chciała o niej słyszeć. "Wszyscy umilkli"

Iga Świątek z pewnością nie będzie miała "spacerku" do finału, ale jej losowanie przebiegło o wiele lepiej niż u Magdy Linette czy Magdaleny Fręch, które już w pierwszej rundzie trafią na bardzo trudne przeciwniczki. Liderka rankingu WTA w I rundzie French Open powalczy o awans z kwalifikantką, Leolią Jeanjean, a potem może trafić na czterokrotną triumfatorkę turniejów wielkoszlemowych, czyli Naomi Osakę , która, choć nie jest w życiowej formie, to z pewnością potrafi zaskoczyć.

Naomi Osaka nie chciała słyszeć o Idze Świątek

Naomi Osaka nie chce myśleć zbyt dużo o grze ze Świątek. Zawodniczki spotkały się w finale turnieju w Miami w 2022 roku, który Polka wygrała pewnie 6:4, 6:0. Od tamtego czasu Japonka nie gra tak dobrze, ale z pewnością będzie próbowała postawić się Polce, gdy przyjdzie na to czas.

Iga Świątek przerażającą przeciwniczką?

To właśnie w II rundzie French Open może dojść do możliwego spotkania między Osaką a Świątek. Dwukrotna zwyciężczyni Australian Open w pierwszej rundzie pokonała Lucię Bronzetti 6:1, 4:6, 7:5 i zakwalifikowała się do następnego etapu rozgrywek. Na konferencji prasowej po swoim meczu dziennikarz mógł dokończyć swoje wcześniejsze pytanie. Zapytał, czy naprawdę nie wiedziała, z kim może zagrać w II rundzie.