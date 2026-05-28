Rybakina za burtą w Paryżu. Jej pogromczyni po meczu zaskoczyła

Oprac.: Amanda Gawron

Julija Starodubcewa autorką kolejnej sensacji na kortach Rolanda Garrosa. Ukrainka w drugiej rundzie paryskiego turnieju odprawiła z kwitkiem dwukrotną mistrzynię wielkoszlemową, Jelenę Rybakinę. Podczas pomeczowej konferencji prasowej 26-latka zaskoczyła dziennikarzy nietypowym wyznaniem. Opowiedziała o obietnicy, którą złożył jej trener, który jest także jej życiowym partnerem.

Julija Starodubcewa wyeliminowała Jelenę Rybakinę

Tenis po raz kolejny udowadnia, jak nieprzewidywalną potrafi być dyscypliną. Za nami pierwsze dni zmagań w ramach 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa, po których z marzeniami o wielkoszlemowym trofeum pożegnało się wiele gwiazd. W singlu mężczyzn wyeliminowani zostali na przykład Taylor Fritz i Daniił MiedwiediewW grze pojedynczej kobiet natomiast za burtą znalazły się takie zawodniczki jak m.in.Barbora Krejcikova, Qinwen Zheng, Jessica Pegula, Jelena Ostapenko, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina.

Ostatnia z pań, a więc reprezentantka Kazachstanu, w drugiej rundzie wyeliminowana została przez Ukrainkę Juliję Starodubcewą, która po trzysetowej batalii pokonała znacznie bardziej doświadczoną i utytułowaną oponentkę 3:6, 6:1, 7:6(4).

Julija Starodubcewa ujawniła, co obiecał jej trener. "Zaczyna się bać"

Ukraińska zawodniczka na pomeczową konferencję prasową dotarła w znakomitym humorze. Nie jest to jednak zaskoczenie. Mało kto bowiem zakładał, że 26-latka będzie w stanie zagrozić tak utytułowanej rywalce, która na swoim koncie ma przecież dwa tytuły wielkoszlemowe (wygrała Wimbledon 2022 i Australian Open 2026).

W trakcie rozmowy z dziennikarzami 26-letnia zawodniczka zdecydowała się na wyznanie. Postanowiła bowiem opowiedzieć o obietnicy, którą złożył jej jakiś czas temu jej trener Pearse Dolan, który przy okazji jest także jej partnerem. "Powiem wam ciekawą rzecz. Mój chłopak Pearse Dolan jest moim trenerem i powiedział, że jeśli wejdę do TOP 50, to się oświadczy... Zaczyna się bać" - przyznała z wyraźnym rozbawieniem.

Na ten moment po awansie do trzeciej rundy Ukrainka zajmuje 54. pozycję w światowym rankingu. Jeśli jednak z najbliższym meczu deblowa partnerka Magdy Linette pokona Wang Xiyu i awansuje do 1/8 finału wielkoszlemowej imprezy, zapewni jej to miejsce w TOP 50.

Julija Starodubcewa
Julija Starodubcewa
Julia Starodubcewa, Roland Garros 2025
Julia Starodubcewa, Roland Garros 2025
Tenisistka w sportowym stroju trzymająca rakietę, wykonująca gest zwycięstwa z zaciśniętą pięścią podczas meczu na korcie.
Julija Starodubcewa


