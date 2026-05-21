Rybakina sprawdziła dyspozycję Świątek. 90 minut na Stade Roland Garros

Świątek przebywa w Paryżu od początku tego tygodnia, dla niej takie dłuższe okienko przygotowawcze jest zwykle bardzo ważne przed kluczowymi turniejami. Zwłaszcza w sytuacji, gdy w drugim sezonie z rzędu nie ma tytułu na swojej ulubionej nawierzchni. Turniej na Foro Italico w Rzymie dał dużo optymizmu, nawet półfinał z Eliną Switoliną mógł zakończyć się zupełnie inaczej. I niewiele ku temu zabrakło.

Niemniej Roland Garros jest ostatnią szansą na zmianę tej sytuacji. Iga jest w gronie największych faworytek, choćby z racji czterech tytułów w Paryżu, niemniej ważne było też samo losowanie. I gdyby patrzeć na pierwsze dwie rundy, wszystko byłoby OK. A później mogą zacząć się schody, jeśli tylko inne faworytki nie zawiodą. W 1/16 finału Jelena Ostapenko, w 1/8 finału Marta Kostiuk, w 1/4 finału - Elina Switolina. Czyli dwie zawodniczki z triumfami w WTA 1000 na ziemi w tym sezonie, a także rywalka, która w Paryżu kiedyś wygrała, a Polka ma z nią bilans 0:6.

A jeśli te wszystkie schody uda się pokonać, Iga może zmierzyć się też w półfinale z Jeleną Rybakiną.

Obie o tym fakcie jeszcze nie wiedziały, gdy o godz. 13.30 zaczęły wspólne zajęcia na Court Philippe Chatrier.

Iga Świątek kontra Jelena Rybakina w Paryżu. Jeden pełny set i kawałek drugiego. Są wnioski

Gwiazdy dostają ten obiekt zwykle na godzinną sesję - tak było wcześniej, gdy trenowały wspólnie Coco Gauff i Caty McNally oraz Aryna Sabalenka z Karoliną Muchovą. I tak było tuż przed pojawieniem się Polki i Kazaszki, gdy rywalizowali Novak Djoković i Daniił Miedwiediew. Jedynie rano Mirra Andriejewa mogła użytkować obiekt przez 90 minut.

Iga po wejściu pożartowała z Miedwiediewem, pewnie był to ciąg dalszy ich wtorkowej dyskusji w Paryżu. Znów bowiem grała po nim, jak w Rzymie, gdy czekały ze Switoliną do późnej nocy na swój półfinał. A później Polkę przytulił "Nole", który zatrzymał się przy jej ławce.

Sam trening miał na początku standardowe elementy - obie z Rybakiną dużo uwagi poświęcały serwisowi, z aktywnym returnem i próbą odegrania drugiego uderzenia. Najciekawsze było ostatnie 50 minut - tu stoczyły już pojedynek na punkty.

I ten pojedynek od razu pokazał potęgę serwisu Rybakiny - Iga nie miała na returnie za wiele do powiedzenia. Zdołała co prawda wyrównać na 1:1, ale później Kazaszka dominowała na korcie. Dorzuciła do tego jeszcze świetne returny, zwłaszcza po drugim podaniu.

Nie ma co ukrywać, że dziś serwis Polce "nie siedział". Być może stąd też jej irytacja, ale też uciekające gemy. Tego czwartego, na 1:3, skończyła podwójnym błędem. Później miała stan 30-30, na więcej Rybakina nie pozwoliła. Zwłaszcza że Iga zrywała niektóre uderzenia. Widać zaś było, że jej bardzo zależy, choć przecież to tylko sparingowa potyczka.

Rybakina, po dość długim gemie, odskoczyła na 5:1. Imponowały jej dalekie odegrania, aż pod końcową linię. To one wybijały Polkę z rytmu. Gdy zaś Iga przegrała seta 1:6, była sfrustrowana - machnęła tylko ręką.

Tę serię rywalki przerwała w kolejnym gemie, trochę utrudniła zadanie Kazaszce. Przy stanie 1:6, 1:1 skończył się zaś czas, obie podały sobie ręce. I zwolniły obiekt.

Dla Polki nie był to jeszcze koniec zajęć, widocznie potrzebowała korekty pewnych uderzeń. Udała się więc z teamem i trenerem Francisco Roigiem na dalszy etap zajęć.

Rywalizację w Paryżu Świątek zacznie od potyczki z 17-letnią Australijką Emerson Jones.

