Rozbita rywalka zeszła z kortu i zaczęła mówić o Chwalińskiej. Nie hamowała się

Diane Parry w Rolandzie Garrosie 2026 pokonała Anhelina Kalinina, Ann Li, Amandę Anisimovą, ale z Mają Chwalińską już nie dała rady. Ugrała zaledwie pięć gemów i mogła pożegnać się z perspektywą wystąpienia w ćwierćfinale. Ani razu nie dała rady przełamać polskiej zawodniczki. Na konferencji prasowej przyznała, że czuła swoją nienajlepszą formę czysto tenisową.

- To trudne. Jestem bardzo rozczarowana, bo zawsze chce się zajść dalej, zwłaszcza gdy jest się w 1/8 finału u siebie. To była dla mnie dzisiaj naprawdę wspaniała okazja - zaczęła (cyt. za tennisactu.net). Następnie, jeszcze w czasie odpowiedzi na pierwsze pytanie, zwróciła się do naszej rodaczki.

Gratulacje dla Mai! Zagrała naprawdę świetnie. To ja nie sprostałam zadaniu

Okazała się kolejną oponentką, która nie poradziła sobie z wysokim topspinowym forhendem Chwalińskiej. Wcześniej w Paryżu nie znalazły na to antidotum Alice Rame, Carole Monnet, Suzan Lamens (w eliminacjach) oraz Qinwen Zheng, Elise Mertens i Maria Sakkari (w drabince głównej).

Diane Parry po porażce z Mają Chwalińską. "Kombinacja wielu czynników"

- Gra przeciwko niej była bardzo trudna. Piłka leciała bardzo wysoko. Wydawała się lżejsza niż w moich ostatnich meczach, a do tego na korcie centralnym mocno się odbija. Wiedziałam, że tak zagra, ale kiedy już jest się na korcie, gra przeciwko niej nie jest łatwa. Myślę, że po prostu nie mogłam znaleźć odpowiedzi. Myślę, że gra bardzo inteligentnie. Zawsze ustawia piłkę pod różnymi kątami, więc trudno ją przewidzieć i dostosować się. Po prostu nie byłam dziś wystarczająco dobra - podkreśliła.

Została zapytana o to, czy największym problemem nie były te fizyczne. Zawodniczka urodzona w 2002 roku w Nicei zaprzeczyła.

Było trochę nagromadzonego zmęczenia, to normalne. Ale to jej styl gry naprawdę mi przeszkadzał. Nie mogłam się wczuć, nie potrafiłam znaleźć odpowiedniego sposobu na jej forhend. Wiedziałam, że jeśli spróbuję grać jak ona, nie wygram, bo ona jest o wiele silniejsza i bardziej do tego przyzwyczajona

- Musiałam spróbować wejść w tę grę i spróbować ją zranić jakością moich uderzeń, ale dzisiaj było to zbyt trudne. Być może nie miałam wystarczająco dużo energii, żeby wygenerować odpowiednią moc i dobrze ustawić się przy każdej piłce. To kombinacja wielu czynników doprowadziła do słabego wyniku - zakończyła.

