Rozbiła 6:0 Sabalenkę. Rosjanka od razu wypaliła, co ją łączy z Polką

Pod znakiem zapytania stało jednak nazwisko rywalki, z jaką przyjdzie jej się zmierzyć o wielki finał. Wydawało się, że nią zostanie Aryna Sabalenka. W końcu światowa "1" była zdecydowaną faworytką meczu z Dianą Sznajder. Co więcej, bez większych problemów wygrała pierwszego seta (6:3).

Zapowiadało się, że sprawa zostanie zamknięta w drugim, gdyż Białorusinka prowadziła już 4:1. Mimo to 22-letnia Rosjanka nie poddała się i zaliczyła spektakularny powrót. Wygrała tę partię 7:5, dzięki czemu doprowadziła do decydującego - trzeciego seta. Wówczas rozpoczęło się coś, czego nikt się nie spodziewał.

25. rakieta świata grała koncertowo i zmiotła Sabalenkę z kortu zwyciężając 6:0. Wówczas stało się jasne, że to właśnie ona zagra z Polką w półfinale wielkiego szlema.

Sznajder od razu wypaliła ws. meczu z Polką. Oto co je łączy

Tuż po zakończeniu starcia Sznajder stanęła przed mikrofonem i w kilku zdaniach opowiedziała o starciu ze światową "1". Nie zabrakło także tematu starcia z Chwalińską. 22-latka została zapytana, jaki ma plan na najbliższy czas, by odpowiednio przygotować się do starcia z Polką. Jak zdradziła, planuje się odpowiednio zregenerować, a jutro z rana odbyć trening. Co ciekawe, Rosjance nie umknął fakt, że nasza tenisistka podobnie jak ona jest leworęczna.

Na pewno coś zmienię, lecz niezbyt dużo [taktykę - przyp. red]. Dzisiaj zajmę się swoim ciałem, by odpowiednio się zregenerować, a jutro z rana potrenuje. W końcu będzie to batalia leworęcznych zawodniczek. Już na nią czekam

Spotkanie Maja Chwalińska - Diana Sznajder w półfinale Rolanda Garrosa odbędzie się w czwartek 4 czerwca. Początek zaplanowany jest kilka chwil po spotkaniu Marty Kostiuk z Mirrą Andriejewą - czyli ok. 17:00.

Diana Sznajder Piero CRUCIATTI AFP

Diana Sznajder DANIEL BEARHAM / Colorsport / DPPI via AFP AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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