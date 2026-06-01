Rosyjska dominacja w Paryżu. Nie zostawiają złudzeń, Chwalińska na drodze

Roland Garros z perspektywy Igi Świątek był nieudanym turniejem. Trudno patrzeć na sprawę inaczej, gdy mówimy o zawodniczce, która w tej dekadzie zawsze awansowała przynajmniej do ćwierćfinału. W tym roku Polka niestety pożegnała się z rywalizacją o tytuł już na etapie rundy czwartej.

Trzeba przyznać, że Świątek mierzyła się z jedną z zawodniczek, która do Paryża przyjechała w świetnej dyspozycji. Mowa o Marcie Kostiuk. Ukrainka wygrała ze Świątek w dwóch setach i o półfinał powalczy z inną Ukrainką, która również znajduje się w znakomitej formie, a więc Eliną Switoliną.

Rosyjski finał w Paryżu? To możliwe

Oprócz znakomitej formy Ukrainek nie sposób nie wspomnieć o tym, co robią Rosjanki, które również prezentują się naprawdę znakomicie. Na etapie ćwierćfinałów gra osiem tenisistek, trzy z nich to właśnie Rosjanki. Są to: Diana Sznajder, Mirra Andriejewa oraz Anna Kalinska.

Bez wątpienia najwięcej uwagi polscy kibice poświęcą tej ostatniej. Wynika to z prostego faktu. Urodzona w 1998 roku zawodniczka będzie bowiem rywalką Mai Chwalińskiej w walce o półfinał imprezy w Paryżu. Co ciekawe, w oczach ekspertów ten mecz nie ma faworytki mimo faktu, że Kalinska to zawodniczka TOP30 rankingu WTA.

Droga 27-latki do ćwierćfinału łatwa jednak nie była. Rosjanka straciła seta zarówno z Osorio jak i Potapową. Tylko przez pierwsze dwie rundy przeszła "na czysto". Nieco prostszą drogę przebyły zarówno Sznajder, jak i Andriejewa. Obie panie na drodze do ćwierćfinału straciły po jednym secie. Nie można wykluczyć, że zobaczymy w Paryżu rosyjski finał.

Mirra Andriejewa rywalizowała z Jil Teichmann o awans do ćwierćfinału Roland Garros





