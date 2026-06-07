Rosjanka zwróciła się do pogromczyni Chwalińskiej. I już wypaliła. Polka ominięta

W sobotę po południu Maja Chwalińska przystąpiła do walki o zdecydowanie największy triumf w karierze - zwycięstwo w turnieju Rolanda Garrosa. Polka w Paryżu spisywała się kapitalnie i do meczu decydującego dotarła walcząc po drodze w kwalifikacjach do głównej drabinki.

W decydującym meczu doszło do starcia z Mirrą Andriejewą. Zdecydowaną faworytką meczu była właśnie Rosjanka. 19-latka w końcu jest jedną z najlepszych tenisistek na świecie. I udowodniła to na korcie. Pokonała Polkę 6:3, 6:2, dzięki czemu sięgnęła po swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy.

Tuż po sukcesie otrzymała ona mnóstwo gratulacji. Nie inaczej było również w przypadku naszej zawodniczki, która skradła serca niemal całego świata sportu. Mimo to niektórzy całkiem zapomnieli o historycznym występnie 24-latki i całkowicie ominęli ją w gratulacjach, jakie składali.

Szarapowa zwróciła się do Andriejewej. "Znak mistrza"

Jedną z takich osób jest Maria Szarapowa. Była utytułowana zawodniczka pogratulowała 19-letniej Rosjance triumfu nie tylko osobiście, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przekazała, że jest z niej niezwykle dumna, a także zwróciła uwagę na celebracje, która nie była zbyt huczna. Jej zdaniem, jest to oznaka mistrza. O Polsce natomiast... nie ma ani słowa.

- Jestem z ciebie dumna Mirra. Uroczystość mówi wszystko. Podekscytowana, ale niespełniona. Znak mistrza - czytamy.

Kiedy Chwalińska wróci do gry? Teraz tenisistkę czeka zapewne odpoczynek po tej trzytygodniowej batalii w stolicy Francji. Należy przypuszczać, że swoje pierwsze spotkanie rozegra 22 czerwca - podczas pierwszego dnia zmagań w kwalifikacjach do tegorocznego Wimbledonu. Być może otrzyma ona jednak dziką kartę. Wtedy rywalizacje rozpocznie w drabince głównej (start 29 czerwca).

Maria Szarapowa Kena Betancur AFP

Mirra Andriejewa THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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