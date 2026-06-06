Rosjanka lepsza od Chwalińskiej. Tusk natychmiast zareagował. Dwa zdania

Maja Chwalińska napisała wspaniałą, sportową historię. 24-latka przyjechała do Paryża, aby pierwszy raz awansować do tunieju głównego wielkoszlemowego Roland Garros. Przebrnęła trzystopniowe eliminacje, ale to co wydarzyło się później przeszło najśmielsze oczekiwania. W stolicy Francji pokonała wiele utytułowanych rywalek i dotarła aż do finału. W nim zmierzyła się z Mirrą Andriejewą, z którą jednak przegrała 3:6, 2:6.

- Chciałbym podziękować kibicom, którzy przyszli nie tylko dzisiaj. Czułam waszą miłość i jestem bardzo wdzięczna. Szkoda, że nie zobaczyliście lepszego meczu, ale Mirra była lepsza. To jest jej wina - mówiła tuż po meczu.

Rosjanka lepsza od Chwalińskiej. Tak zareagował Donald Tusk

Polscy kibice nie odebrali porażki z niedosytem, bowiem przed turniejem taki scenariusz wydawał się rodem z filmów science-fiction. Na wynik finału zareagował m.in. Donald Tusk.

Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!

Rozwiń

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach, kiedy Donald Tusk zabierał głos na temat poczynań Mai Chwalińskiej w Roland Garros.

Nie tylko Tusk. Tak politycy zareagowali na porażkę Chwalińskiej

Na wydarzenia w Roland Garros zareagowali także inni politycy. Wśród nich jest m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

- Maju, to był piękny tenisowy rozdział - i dopiero początek! Roland Garros to wielka scena, a Ty zostawiłaś na korcie serce, charakter i kawał dobrej, polskiej ambicji. Dziś się nie udało, ale takie mecze budują mistrzynie. Cała Polska bije brawo - i trzyma kciuki za kolejne turnieje. Najpiękniejsze zwycięstwa jeszcze przed Tobą! - napisał.

Rozwiń

- Historia Mai Chwalińskiej uczy że nigdy nie można się podawać, zawsze trzeba walczyć. Już jest inspiracja dla wielu. Dziś dzień jej ogromnego sukcesu. Wielkie gratulacje - napisał z kolei minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń

- Wielkie gratulacje i podziękowania dla Pani Mai Chwalińskiej! Za walkę, charakter i pokazanie, że nigdy nie należy się poddawać. Jest Pani inspiracją dla młodych sportowców. Cała Polska jest z Pani dumna - przekazał minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki.

Rozwiń

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska PAP/EPA

Donald Tusk JACEK DOMINSKI/REPORTER East News





Francja - Stany Zjednoczone. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport