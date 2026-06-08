Rosjanie wściekli po finale Roland Garros. Piszą o skandalu. Oto powód

Zakończył się cudowny sen Mai Chwalińskiej na Roland Garros. 24-latka przeszła kwalifikacje, aby w drabince głównej zagrać w samym finale. W pojedynku o puchar lepsza okazała się 19-letnia Mirra Andriejewa. Rosjanka pokonała naszą tenisistkę 6:3, 6:2.

- Jakie emocje? Na pewno jest trochę smutku. Troszeczkę sobie popłakałam. Ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę nie mogę mieć do siebie pretensji. Myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam - mówiła reprezentantka Polski na konferencji prasowej.

W Rosji nie przestają zaskakiwać. Burza po meczu Chwalińskiej i Andriejewej

Tuż po zakończeniu finałowego meczu media z całego świata w większym lub mniejszym stopniu odnotowały triumf Andriejewej. Nie inaczej zrobili dziennikarze włoskiej gazety "La Stampa", którzy jednak za wszelką cenę unikali nazywania 19-latki Rosjanką. Zamiast tego w jednym z akapitów użyli słowa "Syberyjka".

To dosłownie rozwścieczyło ekspertów rosyjskiego "sport.ru". "Włoskie media skandalicznie ogłosiły zwycięstwo Mirry Andriejewej na Roland Garros" - czytamy w tytule artykułu, w którym uderzono w medium z Półwyspu Apenińskiego.

"Dziennikarze starali się za unikać podawania narodowości 19-letniej tenisistki. W ostatnich latach "La Stampa" regularnie publikowała artykuły oczerniające Rosję. Wygląda na to, że tej gazecie po prostu zakazano pisać pozytywnie o naszym kraju. Triumf Mirry w Paryżu był kolejnym potwierdzeniem tych twierdzeń" - twierdzą Rosjanie.

Przypomnijmy, od marca 2022 roku tenisistki z Rosji i Białorusi grają w tourze WTA jako neutralne zawodniczki, choć w kraju Putina zagorzale pracują nad tym, aby w poszczególnych dyscyplinach sportowcy mogli prezentować swoje barwy oraz odsłuchiwać hymn w przypadku sukcesów.

Maja Chwalińska zanotowała gigantyczny awans w rankingach WTA i WTA Race BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Mirra Andriejewa Dubreuil Corinne/ABACA East News





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