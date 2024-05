Roland Garros za rogiem, a tu taka wiadomość dla Sabalenki. Nawet się z tym nie kryła

W pierwszym secie 7:6(4) dla Sabalenki. W drugim 6:4 dla Badosy. Wszystko miał rozstrzygnąć trzeci set toczony na wysokiej intensywności, a do tego niezwykle zacięty. Kibice mogli odnieść wrażenie, że nie jest to mecz drugiej rundy Porsche Tennis Grand Prix, ale przynajmniej półfinał Rolanda Garrosa. I wtedy doszło do smutnych scen.

Najpierw wielki ból, a potem łzy. Sabalenka wspierała Badosę w Stuttgarcie

Associated Press / © 2024 Associated Press

Samsonova pokonała Haddad Maię i awansowała do półfinału w Strasburgu. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Badosa otworzyła się i opowiedziała o relacjach z Sabalenką i Jabeur. Wielka przyjaźń gwiazd

To miłe osoby, nie tylko wspaniałe sportsmenki. To bardzo ważne, bo nasza relacja to czysta przyjaźń, to coś niesamowicie prawdziwego. Chociaż ze sobą rywalizujemy, nawet po dwóch godzinach na korcie jesteśmy w stanie oddzielić sport od spraw prywatnych.

- Miło jest mieć takie wsparcie. Spędzamy ze sobą wiele tygodni, więcej niż z własnymi rodzinami. Wiemy, przez co przechodzimy, bo wszystkie jesteśmy tenisistkami. Utożsamiamy się ze sobą uczuciowo. Dobrze jest mieć je przy sobie, to takie inspirujące. Niekiedy nawet ciężko nam przez to ze sobą rywalizować. Ale wiemy, jak to oddzielić. Lubię ten moment, kiedy skupiamy się wyłącznie na rywalizacji. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy wtedy rywalkami, ale umiemy to pogodzić. Bycie do tego zdolnym świadczy o ogromnej inteligencji, przede wszystkim tej emocjonalnej - dodała była wiceliderka rankingu WTA.