Dla Magdaleny Fręch (49. WTA) pojedynek z niżej notowaną Rumunką Eleną Gabrielą Ruse (71.) był trudną przeprawą. W niedzielę trzeba było walczyć nie tylko z przeciwnikiem, ale także odnaleźć się w arcywymagających warunkach atmosferycznych. W pełnym słońcu panowały istne tropiki. Niektórzy żartowali, że gdyby trzymać w dłoniach surowe jajko, to udałoby się je ugotować.

Fręch o tropikalnych warunkach: Były na moją korzyść

W kończonym równolegle starciu Magda Linette i Czeszka Tereza Valentova wytrzymały twardą walkę przez blisko trzy godziny. Tymczasem na korcie numer 12 taki scenariusz nie został powtórzony, choć początek zwiastował także zacięte widowisko.

Po łącznie sześciu przełamaniach partia wkroczyła w tie break. Fręch zaczęła go bardzo źle, tracąc trzy punkty, ale szybko się pozbierała. W niełatwym położeniu była jeszcze przy stanie 3:5, ale od tego momentu już tylko Polka dzieliła na korcie. Cztery kolejne punkty pozwoliły podopiecznej trenera Andrzeja Kobierskiego odnieść zwycięstwo. - To był kluczowy moment, zdecydowanie pierwszy set był kluczem do podjęcia decyzji przez rywalkę - oceniła.

Druga partia zaczęła się dla Polki także od ciężarów. Łodzianka trzykrotnie broniła się przed break pointem w drugim gemie. Ostatecznie skutecznie. A za moment emocje dobiegły końca. Ruse po przegranym podaniu poprosiła o przerwę medyczną, mierzono jej parametry organizmu, a po kilku minutach podeszła do Fręch już tylko podziękować naszej tenisistce za mecz.

- Warunki były dość ciężkie pod tym względem, że piłki inaczej się zachowywały. To są zupełnie inne korty niż twarde, przy takiej temperaturze jest bardzo duży ich odskok i latają, gdzie chcą. Przy tak szybko grającej przeciwniczce było naprawdę bardzo ciężko się zebrać w pierwszych gemach, aczkolwiek nie jest to nic nowego. Tour cały czas podąża za słońcem, więc nie są to warunki nam nieznane. Uważam, że były one bardziej na moją korzyść i cieszę się, że je wykorzystałam - mówiła zawodniczka KS Górnik Bytom.

Najważniejszy wątek dotyczył zmian, które dokonały się w tenisie naszej zawodniczki, notowanej na 46. miejscu w rankingu WTA. A konkretnie gruntownych korekt w sprzęcie. Temat wywołał wysłannik Interii, pytając o nastawienie do Rolanda Garrosa na bazie podbudowania tym, że w Strasburgu Fręch przełamała passę sześciu z rzędu porażek.

- Ostatnie mecze zdecydowanie wynikały też właśnie z tego, że zmieniałam sprzęt. Była to bardzo duża zmiana w mojej grze. I tak naprawdę od Rzymu gram innym sprzętem, dlatego liczenie przegranych zaczęłam od tego turnieju. Wcześniejsza seria powtarzała się już od kilku lat, więc wiedziałam, że trzeba postawić wszystko na jedną kartę i zmienić to, co nie pozwala mi docierać dalej w turniejach - zaczęła wyjaśniać.

- Myślę, że od meczu z Ealą (6 maja we Włoszech) było widać zmiany. Ja też zupełnie inaczej się z tym czuję. Wiadomo, że potrzebuję meczów, by całkowicie zaufać, ale mam nadzieję, że już tutaj będzie ich więcej. A teraz zacznie się seria w drugą stronę, czyli zwycięstw - zaznaczyła z pełną wiarą.

Rewolucja w sprzęcie Magdaleny Fręch. Rakieta już tyle nie waży

Wiadomą sprawą jest to, że tenisiści jeśli nie muszą, to wolą nie wprowadzać zmian sprzętu. Poproszona, by dogłębniej wyjaśniła potrzebę takiego posunięcia, na jaki efekt liczy oraz czy w związku z tym wyborem towarzyszą jej obawy, od razu potwierdziła to ostatnie stwierdzenie.

- Oczywiście, że były obawy. Zawsze, przy wszystkich zmianach, są obawy, a jeśli od razu nie kliknie, to pojawia się w głowie pełno możliwości i myśli. Na pewno zmiana była konieczna ze względu na błędy techniczne, które poprzednio popełniałam, gdy rywalki spychały mnie w drugim i trzecim secie. Nie byłam w stanie oddać piłki z kontry i sama prowadzić gry. To było widać w tym roku praktycznie od turnieju w Meridzie, w Australii było to samo, pomimo dobrego przygotowania. Ilość błędów była zbyt duża - zagrała w otwarte karty Fręch.

Problem pojawiał się, gdy rywalki grały dużo szybciej, czyli coraz częściej.

- Błędy techniczne wynikające z tego, że rakieta była za ciężka, powodowały to, że w zasadzie mogłam grać tylko na wysokości w Meksyku, gdzie warunki sprzyjały grze w defensywie. Aczkolwiek tenis się zmienia, przeciwniczki grają coraz szybciej, więc to był jeden z warunków do tego, by rywalizować na wyższym poziomie - zaznaczyła nasza zawodniczka.

Z Paryża Artur Gac

