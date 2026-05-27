Radwańska ujawnia po triumfie Linette. Był sprzeciw, Polka przegłosowana

Nie Iga Świątek, a Magda Linette jest dzisiejszą bohaterką sportowej Polski po tym, czego dokonała na kortach Rolanda Garrosa. Podczas gdy Raszynianka wygrała zgodnie z Planem, Poznanianka sprawiła sensację, eliminując z singlowych zmagań Jelenę Ostapenko. Początkowo mało kto wierzył w taki scenariusz. Nasza rodaczka nie przepada za mączką, ponadto Łotyszkę nakręcało potencjalne starcie z Igą Świątek. Ale zamiast tego dojdzie do konfrontacji dwóch gwiazd z kraju nad Wisłą.

Historyczne sceny z wysokości trybun oglądała między innymi Agnieszka Radwańska. Obie panie współpracują ze sobą od końcówki 2024 roku i mają na koncie mnóstwo prestiżowych zwycięstw. Śmiało do wspomnianej listy można wpisać także środowe starcie. Po meczu ciężko było stwierdzić która z pań znajdowała się w lepszym humorze. Uśmiechnięta od ucha do ucha wywiadu Eurosportowi udzieliła najpierw Magda Linette. Później natomiast przed kamerami tejże stacji krótko wystąpiła emerytowana już tenisistka.

Kto wie jak wyglądałby końcowy wynik spotkania, gdyby nie popularna "Isia". "Myślę, że tutaj wyciągnęłam dużo wniosków ze swoich meczów, bo akurat to jest zawodniczka, z którą grałam kilka razy i akurat mam dobre statystyki. Przede wszystkim Magda wyszła na kort z taką inicjatywą, że to ona musi grać. Nie można dać Ostapenko inicjatywy, ponieważ zrobi się wtedy problem" - wyznała małżonka Dawida Celta, która z Łotyszką dwukrotnie spotkała się na korcie, nie przegrywając ani jednej potyczki.

Dłuższy odpoczynek Linette przed meczem. To mógł być klucz do sukcesu

37-latka zdradziła także, co działo się wewnątrz teamu podczas dni wolnych od gry o stawkę. "Było zero tenisa. W pierwszy dzień to było pewne, w drugim została Magda przegłosowana, bo ona chciała grać. Ja z Markiem Gellardem (trener Magdy Linette - dop.red.) byłam na nie. Tutaj było 2-1 dla nas, więc też nie było gry i jak widać to był dobry pomysł" - dodała Agnieszka Radwańska, zadowolona, że pomysł sztabu szkoleniowego wypalił.

Teraz ewentualny triumf nad Igą Świątek urósłby do miana jednej z największych niespodzianek turnieju. "Isia" czuje ogromną ekscytację. "Cieszę się bardzo na ten mecz. To też jest kolejny challenge dla Magdy. Grać z Igą tutaj, na tym korcie, na jej korcie. Mam nadzieję, że wyjdzie i po prostu pokaże swój najlepszy tenis" - podsumowała. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

