Radość Dawida Celta, sensacja w Paryżu. Pierwsza rozstawiona za burtą
Pierwszy dzień kobiecych zmagań w Roland Garros aż do wieczora odbywał się bez większych niespodzianek. Bliska odpadnięcia była co prawda rozstawiona Hailey Baptiste, ale wybroniła piłki meczowe w starciu z Barborą Krejcikovą. Aż w końcu na korcie nr 12, zaraz po spotkaniu Magdaleny Fręch, do takiego zaskakującego wydarzenia doszło. Z turniejem pożegnała się rozstawiona z "21" Clara Tauson, a na trybunie cieszył się... Dawid Celt.
Pierwszy dzień zmagań na Stade Roland Garros był dość leniwy, gdyby brać pod uwagę harmonogram spotkań gwiazd tenisa. Właściwie można powiedzieć, że cała uwaga poszła na spotkanie Novaka Djokovicia - zaplanowane w nocnej sesji na Court Philippe Chatrier. W kobiecej części zmagań faworytki pojawią się w poniedziałek i wtorek, w tym wszystkie cztery najwyżej rozstawione.
Polskich kibiców najbardziej interesowały spotkania dwóch Magd - Linette i Fręch. Obie awansowały do drugiej rundy, co już jest miłą odmianą po częstych niepowodzeniach w ostatnim czasie. A gdy Fręch opuściła trybuny kortu nr 12, zasiadł tam... Dawid Celt. Kapitan reprezentacji Polski od dwóch lat pomaga bowiem Darii Snigur - tenisistce z Ukrainy, która jest w ostatnim czasie w życiowej formie. A teraz miała rywalizować z rozstawioną z numerem 21 Clarą Tauson.
W całej swojej karierze Ukrainka tylko dwukrotnie pokonała tak wysoko notowane zawodniczki - Beatriz Haddad Maię (10) i Martę Kostiuk (17), ale na trawie. Tym razem stanęła przed dużą szansą na sprawienie sensacji, choćby z uwagi na problemy zdrowotne i ostatnią formę 23-letniej Dunki.
Roland Garros. Daria Snigur kontra Clara Tauson. Stawką 1/32 finału
Gdy jest zdrowa i w formie, Clara Tauson staje się groźna dla najlepszych na świecie. Jest jedną z tych potężnie uderzających, niczym Rybakina czy Noskova. Słowem klucz jest tu właśnie zdrowie. Od jesiennego turnieju z Wuhanie Dunka czterokrotnie kreczowała w trakcie meczów, a przecież z niektórych turniejów dodatkowo się wycofywała. Problemy znów pojawiły się w Miami, później opuściła pierwsze turnieje na mączce, w tym i Madryt. Wróciła w Rzymie, ale w drugim secie poddała spotkanie z Ołeksandrą Olijnykową. S Strasburgu plus był taki, że mecz z Jaqueline Cristian dograła do końca. Minus zaś - że przegrała.
Z bagażem czterech kolejnych porażek przyjechała do Paryża, jej pierwszą rywalką była Daria Snigur. Tenisistka, której od dwóch lat pomaga Dawid Celt - kapitan poklskiej reprezentacji. - Dość regularnie pracujemy w Warszawie, po każdym turnieju przyjeżdża tutaj, trenujemy. Na turnieje z różnych względów nie jeździłem, ale jak zrobiła taki skok, to może uda się trochę częściej. Choćby na te duże, ona będzie się ich uczyć. To naprawdę trzeba rozpatrywać z innego powodu - mówił Celt w zeszłym tygodniu w programie "Break Point". I dodał, że to "duża sprawa w jej wykonaniu".
Pierwszy set nie zapowiadał żadnej sensacji, choć Tauson została na dzień dobry przełamana. Później jednak odpowiedziała dwoma breakami, seta wygrała 6:3. Różnica była oczywiście w prędkościach piłki, ale tego można się było spodziewać. Tauson jednak dodatkowo popełniała stosunkowo niewiele niewymuszonych błędów.
I to ona pewnie mknęła po drugą rundę, bo już na starcie kolejnej partii przełamała Snigur - i trzymała tę zaliczkę niemal do samego końca. Miała stan 6:3, 5:4 - serwowała. A poza czwartym gemem, gdy Ukrainka wywalczyła cztery break pointy, była tu bezradna.
Tymczasem teraz wszystko ułożyło się po myśli Darii - zapracowała na to przełamanie. Trzy świetne wymiany, z dwoma winnerami, do tego wymuszony błąd Tauson. A na koniec zepsuty skrót Clary, oznaczający 5:5.
To był przełomowy moment, bo z upływem czasu większość dłuższych akcji niż 3-4 uderzeniowe, kończyły się po myśli Snigur. Wygrała tego seta 7:5, w kolejnym prowadziła 5:1. A Tauson, siadając na ławce, rozciągała mięśnie w obu nogach.
To 95. rakieta świata wygrywała najważniejsze punkty, w zaciętych końcówkach. Po 126 minutach ogłoszono jej zwycięstwo - 3:6, 7:5, 6:2. O trzecią rundę powalczy z Peyton Stearns. A Dawid Celt, na razie, zostaje więc w Paryżu.