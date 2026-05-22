Czwartek przyniósł sporo emocji na Roland Garros. Najpierw o godz. 11:00 zobaczyliśmy w akcji Maję Chwalińską, która rywalizowała o awans do głównej drabinki. W decydującej rundzie eliminacji spotkała się z Suzan Lamens. 24-latka przegrywała w obu setach z różnicą przełamania, w drugiej partii było nawet 3:5 z perspektywy zawodniczki klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Mimo to rówieśniczka Igi Świątek zdołała wyjść z wszelkich opresji i zwyciężyła 7:6(4), 7:5. Dzięki temu zagwarantowała sobie debiut w głównej imprezie w Paryżu. Wcześniej brała udział w docelowych zmaganiach na Wielkim Szlemie podczas Wimbledonu 2022 oraz Australian Open 2025. Na French Open dokonała tej sztuki po raz pierwszy.

Później, bo o godz. 14:00, przeprowadzono ceremonię losowania głównej drabinki. Iga Świątek trafiła w pierwszej rundzie na Emerson Jones, ale większość spoglądała na to, co może czekać Raszyniankę w kolejnych fazach. W 1/16 finału może dojść do potyczki z Jeleną Ostapenko, a w ew. batalii o najlepszą "8" - starcie z Martą Kostiuk. W ćwiartce Polki wylądowała Elina Switolina. Trzecia rakieta świata trafiła do tej samej połówki, co Jelena Rybakina i Mirra Andriejewa. Wymagające losowanie już na "dzień dobry" dostali inni nasi reprezentanci: Magdalena Fręch zagra z Eleną-Gabrielą Ruse, Magda Linette z Terezą Valentovą, Hubert Hurkacz z Jaume Munarem, a Kamil Majchrzak - z Alejandro Tabilo.

Roland Garros: Maja Chwalińska poznała swoją przeciwniczkę

Dzisiaj dobiegły końca eliminacje Roland Garros, a to oznaczało, że swoją rywalkę pozna też Maja Chwalińska. I niestety - tenisistka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała trafiła na jedną z najgorszych możliwych opcji. Spośród zawodniczek, które czekały na kwalifikantki, najtrudniejszymi przeciwniczkami wydawały się Belinda Bencic oraz Qinwen Zheng. Po aktualizacji drabinki na stronie French Open okazało się, że Polce przypadło starcie z Chinką. Azjatka zapadła w pamięci polskich kibiców poprzez półfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przed dwoma laty to właśnie Zheng powstrzymała Igę Świątek w drodze po złoty medal imprezy czterolecia. Dokonała tej sztuki właśnie na kortach im. Rolanda Garrosa. Qinwen bardzo dobrze czuje się na tej nawierzchni, dlatego przed Mają niezwykle ciężkie wyzwanie.

Znamy też już podział polskich spotkań pierwszej rundy na dni. Magdalena Fręch i Magda Linette zagrają swoje mecze w niedzielę. Dzień później zobaczymy w akcji Igę Świątek, Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza. Podczas wtorkowych zmagań odbędzie się spotkanie z udziałem Kamila Majchrzaka. Główne zmagania podczas Roland Garros wystartują 24 maja i potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Qinwen Zheng Li Ying / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Maja Chwalińska, Paryż 2026 MATTHIEU MIRVILLE/DPPI AFP

Iga Świątek MATTHIEU MIRVILLE AFP





Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi" Polsat Sport