Iga Świątek: Wcześniej zazwyczaj, gdy czegokolwiek dotykałam się z powietrza, raczej to psułam

- Mam nadzieję, że będę tutaj przez dwa tygodnie, ale w kontekście całego turnieju ciężko jest to przewidzieć. Poza tym staram się nie brać za pewnik, że to, co działało teraz, będzie funkcjonowało do końca. Trzeba być czujnym, pracować w skupieniu i z uwagą. Ale na pewno czuję się po ostatnich turniejach pewna siebie i wiem, na co stać mnie na mączce. Jednak nie zmienia to faktu, że jeszcze trzeba wyjść na kort i to pokazać. Pewność siebie jest obecna, ale koncentruję się na pracy - odparła Polka.