Przykre sceny na meczu Sabalenki. Problemy w Rolandzie Garrosie narastają

French Open wkracza w decydującą fazie, w której zameldowała się Iga Świątek. Raszynianka była o krok od odpadnięcia już w drugiej rundzie w meczu z Naomi Osaką, jednak pokazała nieprawdopodobny hart ducha i wolę walki do samego końca. Dzięki temu była w stanie odwrócić losy rywalizacji i wygrać z Japonką. Zwycięstwa z Marią Bouzkovą i Anastazją Potapową przyszły jej już gładko .

Do ćwierćfinału awansowały także niemal wszystkie najgroźniejsze rywalki na czele z Aryną Sabalenką, Jeleną Rybakiną i Coco Gauff . Kazaszka i Białorusinka dołączyły do grona ośmiu najlepszych tenisistek tegorocznego French Open w poniedziałek. Rybakina pokonała 6:4, 6:3 Elinę Switolinę , a Sabalenka bez większych problemów poradziła sobie z Emmą Navarro .

Na korcie Sabalenka walczy o ćwierćfinał, a na trybunach pustki. Organizatorzy French Open mają problem

Associated Press / © 2024 Associated Press

Emma Navarro - Aryna Sabalenka. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Zarówno w meczu Sabalenki, jak i Rybakiny trybuny "świeciły pustkami" , co stanowi poważny problem do rozwiązania dla organizatorów. Wcześniej słabą frekwencję można było tłumaczyć kiepską pogodą, godziną rozgrywania, czy wczesną fazą turnieju. Na etapie walki o ćwierćfinały argumentów i wymówek pozostaje coraz mniej.

Zdecydowanie większe zainteresowanie wygenerował mecz drugiej rundy pomiędzy Igą Świątek a Naomi Osaką . Mówimy tu jednak o starciu byłej liderki rankingu WTA z aktualną, która jakby tego było mało walczy o trzeci z rzędu triumf w Paryżu. Ich spotkanie rozgrywane było jednak dużo później. Mimo to nie było nawet blisko kompletu publiczności.

W wieczornych sesjach grają wyłącznie mężczyźni, co związane jest przede wszystkim z faktem, że rywalizują oni do trzech wygranych setów, a pojedynki potrafią trwać po kilka godzin. I generują większe zainteresowanie. U pań niektóre kończą się po niewiele ponad godzinie. Świątek dla przykładu potrzebowała tylko 40 minut do pokonania Potapowej. Przykład Polki jest jednak ewenementem.